Eigentlich konnte man Anfang des Jahres nicht davon ausgehen, dass 2020 das Jahr von Mai Thi Nguyen-Kim werde würde. Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin verabschiedete sich auf ihren Youtube-Kanal maiLab in eine Babypause mit unbekannter Dauer und wollte sich erstmal um sich und ihr Kind kümmern. Doch dann kam Corona, Nguyen-Kim drehte wieder Videos und war schlagartig eine der gefragtesten Expertinnen in Deutschland. Schon gleich ihr erstes Video nach der Pause wurde zum erfolgreichsten des Jahres 2020: "Corona geht gerade erst los".

In dem 22-minütigen Beitrag sitzt Mai Thi Nguyen-Kim mit einer Tasse Tee und einem Kapuzenpulli an ihrem Schreibtisch und spricht darüber, warum Deutschland in Sachen Corona noch etwas Ausdauer benötigen werde. "Noch ziemlich viel Ausdauer". Sie machte dabei keine Hoffnung auf eine schnelle Erholung oder gar Verschwinden der Pandemie, zeigte aber Auswege auf, wie wir gut durch die Krise kommen könnten. Sie erklärte Begriffe wie die Reproduktionszahl und spielte verschiedene Szenarien durch. Das alles geschah in einer Zeit Anfang April, als es schon wieder Diskussionen über mögliche Lockerungen des damaligen Lockdowns gab.

Das Video steht exemplarisch für Nguyen-Kims Arbeit in den letzten Jahren: Die Fakten sind bis ins letzte Detail recherchiert, die Darbietung erinnert aber keinesfalls an eine Lehrerin, die ihren SchülerInnen per Frontalunterricht die Themen an den Latz knallt. Vielmehr versteht es die Wissenschaftsjournalistin wie keine andere, komplizierte Sachverhalte so herunterzubrechen, dass sie selbst für Laien leicht verständlich sind. Damit bringt sie den Menschen etwas bei, ohne dass es sich für diese wie klassisches Lernen anfühlt. Die Quellen legt die Journalistin transparent offen, sodass man sich auch selbst ein Bild von ihren Aussagen machen kann.







Damit steht Mai Thi Nguyen-Kim übrigens im krassen Gegensatz zum umstrittenen Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakdi, der mit unbelegten Behauptungen vor allem in der Verschwörer-Szene (und bei ServusTV) Aufmerksamkeit und Anerkennung erhielt - und ganz nebenbei einen Bestseller schrieb. Sie selbst, sagt Nguyen-Kim, sei immer für mehr Wissenschaftlern in den Medien gewesen. Aber: "Corona hat meine Meinung geändert", stellte sie Anfang Oktober in einem Video fest, in der sie über das Problem von Wissenschaftskommunikation sprach. Darin nahm sie sich auch Bhakdi zur Brust und zerlegte dessen angeblichen Expertenstatus in wenigen Minuten.

Auf vielen Ebenen eine Bereicherung

Ihr "Corona geht gerade erst los"-Video hat ihr so viel Aufmerksamkeit beschert, dass sie wenige Tage später einen Kommentar in den "Tagesthemen" sprechen durfte. Da war die Wissenschaftsjournalistin zwar plötzlich merklich steifer als in ihren Youtube-Videos, das ist aber in erster Linie der Darstellungsform geschuldet. Auch hier fand Nguyen-Kim so klare Worte, die damals wohl nötig waren, weil noch immer viele Menschen glaubten, die Pandemie sei schon bald vorüber.

"Eine klare Sprache ist absolut wichtig. Viele Wissenschaftler tun sich schwer damit, vor einem Laienpublikum zu sprechen. Manche können das gar nicht, weil sie der Meinung sind, dass sich bestimmte Dinge nicht in drei Minuten in einfacher Sprache erklären lassen", sagte sie vor einigen Monaten im Interview mit DWDL.de. Tatsächlich ist das für viele Wissenschaftler nicht die einfachste Ausgabe. "Dahinter steckt viel Arbeit, denn je kürzer man etwas halten möchte, umso besser muss man sich vorbereiten. Das müssen die Leute aber lernen. Wissenschaft muss transparent sein, sonst verspielt sie irgendwann das Vertrauen."

Eine klare Sprache ist absolut wichtig.

Mai Thi Nguyen-Kim

Für ihre Leistungen in der Wissenschaftsvermittlung ist Mai Thi Nguyen-Kim in diesem Jahr einige Male geehrt worden, sei es mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises oder mit dem Bundesverdienstkreuz. Aber natürlich ist Mai Thi Nguyen-Kim nicht nur Corona. Schon seit Mai 2018 präsentiert sie die ARD-Wissenssendung "Quarks" im Wechsel mit Ralph Caspers, bei Youtube ist sie schon seit 2015 aktiv. Für ihre Arbeit wurde sie in der Vergangenheit auch schon mit dem Grimme Online Award, dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus, dem Deutschen Webvideopreis oder auch dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet.

© getty images / Sohn Mai Thi Nguyen-Kim bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.

Das alles, und ihre Fähigkeit, komplexe Situationen in verständlicher Sprache zu erklären, hat Mai Thi Nguyen-Kim 2020 zu einer der gefragtesten Frauen im deutschen Fernsehen gemacht. Und inzwischen ist auch längst unter den TV-Sendern ein Kampf um die Journalistin entbrannt. Nach DWDL.de-Informationen will sich das ZDF die Dienste von Nguyen-Kim sichern, das vom WDR verantwortete "Quarks" würde sie damit künftig nicht mehr moderieren. In der Vergangenheit stand sie bereits für den Youtube-Kanal "Terra X Lesch & Co" vor der Kamera und das ZDF will ohnehin gerade seine Wissenschaftsformate ausbauen - wer würde da besser passen als Mai Thi Nguyen-Kim?

Doch ganz egal ob ARD, ZDF oder Youtube: Mai Thi Nguyen-Kim ist eine große Bereicherung. Nicht nur in der ganzen Corona-Debatte, sondern bei allen Themen, denen sie sich mit ihrer nüchternen und auf Fakten basierten Art widmet. Damit ist sie eine perfekte Botschafterin, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie erweist zudem der Wissenschaft einen großen Dienst, weil sie deren Abläufe erklärt und Dinge so spannend gestaltet, dass einem selbst trockene Themen plötzlich gar nicht mehr so staubig vorkommen. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs kann das nur gut sein. In diesem Sinne: Es kann gerne jedes Jahr das Jahr von Mai Thi Nguyen-Kim sein.