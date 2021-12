6. August 2012, ein Montag am Betzenberg in Kaiserslautern. Es ist der erste Spieltag einer neuen Bundesliga-Saison und Fernsehsender Sky kommt mit neuen Ideen und frischen Gesichtern an diese Kultstätte des deutschen Fußballsports. Mit dabei im On-Air-Team des Pay-TV-Kanals war die damals 22 Jahre alte Laura Wontorra, als Teil eines komplett weiblichen Host-Trios. Für die Sportjournalistin, die damals mitten in ihrem Volontariat steckte, war dieses Spiel am Betzenberg, wo Union Berlin gastierte, der erste Schritt in Richtung Königsklasse.





Dass sie nun im November erstmals für DAZN ein Spiel von Union Berlin begleitet hat, dürfte ein Wiedersehen der besonderen Art gewesen sein. Die Unioner haben schließlich einen ähnlichen Aufstieg wie die Sportmoderatorin hinter sich, spielen aktuell in der UEFA Conference League. Nur in die Champions League haben sie es noch nicht geschafft. Auch das hätte am Abend des 6. August 2012 in Kaiserslautern, als das Spiel mit 3:3 endete, wohl niemand gedacht.