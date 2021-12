Florida Entertainment für die Leistung im zu Ende gehenden Jahr 2021 zu würdigen - wo fängt man da am besten an? Vielleicht damit, dass die Produktionsfirma hinter dem sicher überraschendsten und fraglos einem der wichtigsten Fernsehmomente des Jahres stand. Wobei "Moment" weit untertrieben ist: Gleich über sieben Stunden erstreckte sich im Frühjahr die #nichtselbstverständlich-Doku, in der die komplette Schicht einer Krankenpflegerin in Echtzeit gezeigt wurde, um auf den nicht erst seit Corona herrschenden Pflegenotstand in diesem Land aufmerksam zu machen.

Die Doku sprengte damit den Rahmen der eigentlich 15 in "Joko und Klaas gegen ProSieben" erspielten Sendeminuten, wofür man auch ProSieben für seine Flexibilität nicht genug loben kann und erreichte damit ein großes Publikum. Fast sechs Millionen Menschen haben zumindest mal kurz reingeschaut, auch wenn erheblich weniger die gesamte Zeit drüber dran blieben. Die Zuschreibung "Wundertüte" beanspruchen inzwischen ja einige Sendungen im deutschen Fernsehen, auf keine passt sie aber so gut wie auf die 15 Minuten "Joko & Klaas Live", in der die beiden häufig nur eine Nebenrolle spielen. Und blickt man auf die stets sehr guten Quoten, dann liebt das Publikum es offensichtlich, dass von Kamerabildern aus dem Magen von Joko & Klaas bis zu einem Impf-Appell des angehenden Bundeskanzlers Olaf Scholz alles möglich ist.

Blickt man aufs Florida-Jahr 2021 zurück, dann sticht da aber gleich zu Beginn auch "Wer stiehlt mir die Show?" ins Auge - und der Beweis, dass man auch das x-te Quiz-Format im deutschen Fernsehen zu etwas ganz Besonderem machen kann. Dafür sorgt nicht nur der Ideenreichtum beim Ausdenken der verschiedenen Spiele oder die kuriose Idee, als Hauptgewinn die Moderation der nächsten Ausgabe auszuloben - sondern erneut auch die Tatsache, was innerhalb des Formats alles möglich ist. Zum Beispiel auch eine wunderbare Hommage ans Fernsehen, wenn Bastian Pastewka den Sieg davon trägt.

Doch Florida Entertainment ist inzwischen eben deutlich mehr als die Produktionsfirma hinter den diversen Ideen von Joko und Klaas, auch wenn das nach wie vor der Kern des Unternehmens ist, das sich Anfang 2019 aus der Endemol Shine Group gelöst hat und seither von Arne Kreutzfeldt und Thomas Schmitt geführt wird. Die beiden erklärten im DWDL-Interview schon 2019: "Es wäre ja traurig, wenn wir darüber hinaus keine weiteren Ambitionen hätten. Das Kerngeschäft mit Joko und Klaas ist schließlich nur bedingt skalierbar." Und: "Wir wollen die Marke Florida auf andere Genres übertragen."

Im Jahr 2021 kann man sagen: Das hat schon wahrhaft "ausgezeichnet" geklappt. Denn Florida Entertainment ist 2021 beim Deutschen Fernsehpreis etwas gelungen, was auch für größere Produktionshäuser eine Seltenheit ist: Ein Hattrick. Es gab drei Preise in allen drei großen Bereichen Unterhaltung, Information und Fiktion. "Wer stiehlt mir die Show?" wurde als beste Show ausgezeichnet, die #nichtselbstverständlich-Doku als bestes Infotainment - und dann holte die Impro-Produktion "Für immer Sommer 90" mit Charly Hübner in der Hauptrolle auch noch den Fernsehpreis als Bester Film.

Abseits davon hatte Florida seine Finger auch bei einer der erfrischenderen Sendungen in diesem Bundestagswahlkampf im Spiel: Im Bereich Information macht man gemeinsame Sache mit Louis Klamroth und ist an dessen Produktionsfirma K2H beteiligt, die u.a. die "ProSieben Bundestagswahlshow" produziert hat. Dass mit "Baywatch Berlin" in Zusammenarbeit mit Studio Bummens nebenbei auch noch einer der erfolgreichsten Podcastes des Landes von Florida kommt, sei hier nur am Rande erwähnt.

Bleibt am Ende also festzuhalten: Arne Kreutzfeldt und Thomas Schmitt haben aus Florida Entertainment längst mehr gemacht als eine reine Joko & Klaas-Butze, die es schafft, wie kaum ein anderes Produktionshaus Quatsch und Relevanz in gleichermaßen sehenswerter Form zu liefern. Deshalb gehören die beiden stellvertretend fürs gesamte Florida-Team zu den Bildschirmhelden 2021.