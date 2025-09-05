Ein bisschen mehr Wertschätzung wünschen sich die Stifter des Deutschen Fernsehpreises für die diesjährige Verleihung am kommenden Mittwochabend in Köln. Nach Jahren in denen „Casual Chic“ als erklärter Dresscode für die größte Preisverleihung des deutschen Fernsehens eine sehr freie Interpretation erlaubte und zu Jeans & T-Shirt auf dem roten Teppich führte, kehrt der Deutsche Fernsehpreis in diesem Jahr zurück zu Black Tie, also klassisch Abendkleid für die Damen und Smoking für die Herren.

Eine Änderung, vermerkt in der Anmeldebestätigung der geladenen Gäste, die durchaus schnell übersehen werden kann, wie DWDL in dieser Woche nach einigen Gespräch mit Branchenvertretern gemerkt hat, die sich dessen nicht bewusst waren. Häufiger Gedanke: Das stehe doch seit Jahren in der Einladung. Doch auf Nachfrage bestätigt der Deutsche Fernsehpreis die bewusste Änderung des Dresscodes.

