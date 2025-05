Sind die Streaming Wars geschlagen - und wenn ja, wer hat sie gewonnen? Und wenn wir über Gewinner und Verlierer sprechen, welche Messgrößen setzen wir an? Fragen, die Hanna Huge und Andrea Zuska in der ersten Ausgabe des DWDL.de-Podcasts "Industry" beantworten.

Spätestens mit der Integration von Ad-Tiers in den Preis- und Produktmix der Streamer rückt die nackte Zahl der Abonnenten in den Hintergrund und ihre Monetarisierung in den Fokus. Der Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit macht Auffindbarkeit zu einer zentralen Herausforderung der Streamer und einen pragmatischen Umgang mit der Präsenz auf Drittplattformen wie YouTube notwendig. Der Blick auf die Bedeutung von (Live) Sport im Streaming lässt die Frage aufkommen - was bleibt eigentlich den Linearen vorbehalten? Ein Ausspiel- und Monetarisierungsmodell, das lineare und on-demand Logiken nahezu zusammenfallen lässt, stellen FAST Channels dar.

0:03:50 Die Streaming Wars

0.13:00 Der deutsche Markt

0:21:00 Auffindbarkeit, Sichtbarkeit, Relevanz

0:27:00 Kennzahlen zur Erfolgsmessung

0:30:00 Ein Ad-Tier-Ausflug

0:36:40 Streaming goes Sport - Was bleibt den Linearen?

0:44:10 FAST forward