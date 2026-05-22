Der Wettbewerb zwischen und das Zusammenspiel von Kino und Streaming sind in den letzten Monaten kontrovers diskutiert worden, insbesondere ausgelöst durch die Bewertung der potentiellen Auswirkungen der Übernahmeschlacht um Warner Bros. Andrea Zuska und Hanna Huge haben für die neueste Folge von Industry aktuelle Marktdaten ausgewertet.
Auf Basis dieser Daten versuchen sie Antworten auf folgende Fragen zu finden: Welche messbaren Wechselwirkung gibt es zwischen Kino-Erfolg und Performance im Streaming? Welche strategischen Kino-Argumente gibt es für Streamer? Welche Rolle spielen Kino, TVOD und SVOD in der B-to-C Wertschöpfung mit Bewegtbildinhalten in Deutschland? Wie entwickeln sich Kinofenster im US-Markt? Und: Wo können und sollten Kino und Streaming gleiche Ziele verfolgen?
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Timestamps
00:00:30 Kino vs. Streaming
00:01:30 Analyse: Netflix’ aktuelle Kino-Strategie
00:10:00 Kinoerfolg = Streamingerfolg? Nutzungsdaten und Marketingeffekte
00:17:15 KPI USA: Kino-Interessen und Merger-Schäden
00:21:30 KPI D: Wie geht es dem Kino? Und was hat Streaming damit zu tun?
00:32:00 Sperrfristen und Windows:Trends und Strategien D & USA
00:39:00 …doch eine Liebesgeschichte?
00:43:00 In eigener Sache: Unser erstes “Industry” Live-Event
Weiterführende Links
The Impact of Cinema Admissions on SVOD-Usage
Variety: "Cinema United Chief Michael O’Leary on Netflix’s ‘Narnia’ Gamble and Why Paramount’s Deal to Buy Warner Bros. Must Fail: ‘Theaters Will Close’"