Netflix hat jüngst die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Mit einem erneuten Umsatzrekord und einer operativen Marge von erneut über 30 Prozent ist das Unternehmen aktuell auf Zielkurs 2026 - auch ohne den Erwerb von Warner Bros. Discovery. Die Gründe dafür? Der Streamer hat einen ungebrochenen Appetit auf Innovation und Optimierung.

In der aktuellen Folge des DWDL.de-Podcasts "Industry" berichten Andrea Zuska und Hanna Huge unter anderem darüber, wie Netflix seine Wachstumspotenziale definiert, welche lokalen und inhaltlichen Schwerpunkte im abgelaufenen Berichtszeitraum gesetzt worden sind und wie es um die Optimierung der Gaming-Strategie steht. Außerdem: Welche Effekte haben Video-Podcasts auf die Nutzungsverteilung, mit welchen Metriken wird die Qualität der Abonnenten gemessen und wie bewertet das Netflix-Management den Ausgang des WBD-Bieterverfahrens?

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Timestamps

00:01:05 Operative Highlights Q1 2026

00:03:20 Umsatz & Ergebnis mit Rekorden, Definition des TAM

00:10:00 Neue Zielobjekte: Events und andere “Moments of Truth”

00:17:00 Neue KPI: Member-Qualität, Prognose-Kraft, Preis-Wert

00:25:00 Erste Vodcast-Insights und ein WBD Rückblick

00:31:00 Gaming: Retention, Engagement, ein eigenes Angebot für Kinder

00:38:00 Kosten und Kosten von KI

00:43:00 “Die Realität definieren” - Reed Hastings geht von Bord