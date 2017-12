Adieu: Das sind die Medien-Abschiede des Jahres

© Bertelsmann / Springer / RTL / Sky / ProSieben

"Circus Halligalli" ist Geschichte, Peter Hahne talkt nicht mehr und der "Club der roten Bänder" schließt seine Pforten. DWDL.de erinnert an die Medien-Abschiede des Jahres - und auch an diejenigen, die 2017 für immer von uns gegangen sind.



29.12.2017 - 08:03 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 08:03 Uhr

Das Jahr ist fast vorbei - höchste Zeit also, um sich noch einmal die Abschiede der vergangenen Monate vor Augen zu führen. So flimmerte bei ProSieben die letzte Ausgabe von "Circus Halligalli" mit Joko und Klaas über die Bildschirme, Sylvie Meis musste als Moderatorin von "Let's dance" die Tanzfläche räumen und Niki Lauda überraschte Moderator Florian König mit seinem Rückzug als Formel-1-Experte.

Daneben verabschiedete sich Reinhold Beckmann als "Sportschau"-Moderator und Steffen Henssler zog es von Vox zu ProSieben. Aber auch diverse Marken wurden 2017 eingestellt - etwa MyVideo, Clipfish oder Lovefilm. Nach kaum mehr als einem Jahr war auch RTL II You schon wieder Geschichte. Wir wollen in unserem Rückblick zugleich an Medienpersönlichkeiten erinnern, die in diesem Jahr gestorben sind.

