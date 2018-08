Womit ZDFinfo, Welt & Co. die meisten Zuschauer erreichen

© n-tv / Welt / Phoenix / ZDF / ProSiebenSat.1

Abseits der Nachrichten fahren n-tv und Welt mit ihrem Doku-Programm oft gut. Doch die Konkurrenz ist in den letzten Jahren härter geworden - längst hat ZDFinfo die beiden Sender überholt. Und auch kabel eins Doku kommt inzwischen näher. Eine Analyse.



13.08.2018 - 08:33 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 08:33 Uhr

Ende vergangenen Jahres feierte n-tv seinen 25. Geburtstag – ein stolzes Alter für einen Spartensender. Doch auch Konkurrent Welt, zu Jahresbeginn aus N24 hervorgegangen, ist inzwischen volljährig. Seit jeher liefern sich die Kölner und Berliner ein Duell um die Spitzenposition unter den Nachrichtensendern und das ist zuletzt wieder zunehmend spannend geworden. Lag Welt-Vorgänger N24 in den vergangenen Jahren mit Blick auf die werberelevante Zielgruppe meist deutlich vor n-tv, so haben sich die beiden Sender in der ersten Jahreshälfte 2018 wieder angenähert.

Im Juni fiel Welt sogar erstmals seit langem hinter n-tv zurück: Mit 0,9 Prozent Marktanteil lag der zu Springer gehörende Hauptstadt-Sender 0,1 Prozentpunkte hinter der Konkurrenz von RTL, die jedoch ansonsten stets unter der Marke von einem Prozent rangierte. Welt schaffte dagegen seit Januar in fünf von sieben Monaten den Sprung über die Ein-Prozent-Hürde, blieb damit aber ein ganzes Stück hinter den Vorjahreswerten zurück. 2017 ist es dem Sender immerhin gelungen, bis zu 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen. Einige Verluste dürfte Welt durch seinen Ableger N24 Doku kompensieren, dessen Quoten man aber offiziell nicht nennen will.

Dokus sind ein gutes Stichwort: Sowohl Welt als auch n-tv setzen insbesondere abseits der Daytime verstärkt auf dieses Genre – und hier ist der Markt in den letzten Jahren deutlich umkämpfter geworden. Da gibt es einerseits Phoenix, das seit jeher mit seiner Mischung aus Live-Berichterstattung und Dokumentationen sendet, andererseits aber auch ZDFinfo und kabel eins Doku, die ausschließlich im Doku-Bereich wildern. Vor allem ZDFinfo macht das ausgesprochen erfolgreich: In den vergangenen Jahren ist es dem Sender gelungen, die Quoten kontinuierlich zu steigern. Selbst in der hart umkämpften Primetime schaffte man es zuletzt, zunehmend stabile Reichweiten zu erzielen.

Meistgesehene ZDFinfo-Sendungen (August 2017 - Juli 2018)





Reichweite gesamt (Mio.)

Marktanteil 14-49

Fußball-WM: Spanien - Marokko (25.06.2018)

0,81 3,5 %

Dianas Tod: Monarchie in Gefahr (31.08.2017)

0,64

2,4 %

ZDFzeit: Dianas Vermächtnis (31.08.2017)

0,56 1,8 %



Quelle: DWDL.de-Recherche

Dabei ist ZDFinfo beim jungen Publikum oft sogar erfolgreicher als beim Gesamtpublikum. 2017 wurden 1,2 Prozent bei allen erzielt und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Und erst im Mai war der ZDF-Ableger mit 1,5 Prozent bei den Zuschauern unter 50 so stark wie noch nie – die privaten Infosender hat ZDFinfo damit längst überholt. Interessant ist übrigens die Tatsache, dass selbst der Start von kabel eins Doku den Siegeszug nicht aufhalten konnte. Fast zwei Jahre nach dem ersten Sendetag beansprucht der Privatsender inzwischen immerhin 0,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, womit er n-tv und Welt ebenfalls auf die Pelle rückt.

Für die größten Quoten-Hits von kabel eins Doku sorgte in den vergangenen zwölf Monaten übrigens ein Genre, mit dem auch andere kleine Sender oft punkten: True Crime. Wenn es beispielsweise um "Die schrecklichsten Verbrechen der Welt", dann schalten schon mal mehr als 300.000 Zuschauer ein. Auch ZDFinfo punktet durchaus mit Dokus wie "Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle", doch auch Royal-, Panzer- oder Natur-Dokus finden sich auf den vorderen Plätzen der Quotencharts. Den Jahresbestwert hält aber das Fußball-WM-Spiel zwischen Spanien und Marokko, das von 810.000 Zuschauern gesehen wurde.

Meistgesehene kabel-eins-Doku-Sendungen (August 2017 - Juli 2018)





Reichweite gesamt (Mio.)

Marktanteil 14-49

Die schrecklichsten Verbrechen der Welt (17.01.2018)

0,32 2,0 %

Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah (10.05.2018)

0,32

2,0 %

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler (05.07.2018)

0,31 1,3 %



Quelle: DWDL.de-Recherche

Übrigens sind auch die meistgesehenen Sendungen der Nachrichtensender keine Nachrichten. Bei Welt liegt die Reihe "Abgefahren – Die spektakulärsten Dashcam-Clips" an der Spitze, bei n-tv dominieren zwei Formel-1-Qualifyings, die man von RTL geerbt hat. Erst mit einigem Abstand folgen dann "News Spezials" über die "Entscheidung bei der SPD" oder den "Monstersturm Irma". Auch beim öffentlich-rechtlichen Phoenix ist es übrigens nicht die Live-Berichterstattung, die ganz vorne liegt: Die ersten vier Plätze werden von Dokumentationen belegt, erst dahinter folgt der "Internationale Frühschoppen" zum SPD-Mitgliederentscheid. Unter den Top 25 des Senders befinden sich gleich 20 Dokus und Reportagen.

Es ist eine Mischung, die bei den älteren Zuschauern offensichtlich besser ankommt: Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete Phoenix in den zurückliegenden zwölf Monaten Marktanteile zwischen 0,6 und 0,8 Prozent, beim Gesamtpublikum reichte es für bis zu 1,2 Prozent, womit Phoenix regelmäßig vor Welt und zumeist mit n-tv auf Augenhöhe liegt. Hier liegt Welt im Dreikampf übrigens hinten: Kein einziges Mal übersprang der Springer-Sender in diesem Jahr die Hürde von einem Prozent beim Gesamtpublikum, Konkurrent n-tv schaffte dies dagegen nur im Februar nicht. In der ersten Jahreshälfte 2018 mussten aber auch die Kölner leichte Verluste im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen.



Meistgesehene n-tv-Sendungen (August 2017 - Juli 2018)





Reichweite gesamt (Mio.)

Marktanteil 14-49

Formel 1: Kanada - Qualifying (09.06.2018)

1,11 6,2 %

Formel 1: Mexiko - Qualifying (28.10.2017)

0,67 1,9 %

n-tv Doku: Rätsel auf dem Meeresgrund - Bermuda Dreieck (02.05.2018)

0,50

1,7 %



Meistgesehene Welt-Sendungen (August 2017 - Juli 2018)





Reichweite gesamt (Mio.)

Marktanteil 14-49

Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam-Clips (03.04.2018)

0,48 1,7 %

Abgefahren - Die spektakulärsten Dashcam-Clips (10.07.2018) 0,39

1,2 %

OOCL Hong Kong - Das größte Containerschiff der Welt (20.03.2018)

0,38

1,9 %



Meistgesehene Phoenix-Sendungen (August 2017 - Juli 2018)





Reichweite gesamt (Mio.)

Marktanteil 14-49

Geheimakte Kim Jong Un (31.08.2017)

0,76 1,7 %

Kieling - Expedition zu den Letzten ihrer Art (08.11.2017)

0,75 1,1 %

Wildes Skandinavien (19.12.2017)

0,62

1,2 %



Quelle: DWDL.de-Recherche

Blickt man übrigens auf die Morgen-Schiene, in der sowohl n-tv als auch Welt durchgängig auf Nachrichten setzen, dann hat n-tv gemessen am Gesamt-Marktanteil die Nase vorn. Zwischen 6 und 12 Uhr liegt der durchschnittliche Marktanteil des Kölner Nachrichtensenders bei 2,0 Prozent, während Phoenix hier nur auf 1,5 Prozent kommt und Welt bei 1,4 Prozent liegt. Und dann ist da ja auch noch Tagesschau 24: Mit Werten um 0,3 Prozent Marktanteil spielt der ARD-Nachrichtensender jedoch bislang meist nur eine Nebenrolle.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen