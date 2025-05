Erst vor wenigen Wochen hatte Verona Pooth auf dem OMR-Festival angekündigt, dass sie schon bald als Moderatorin einer neuen Sat.1-Realityshow zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Details wollte der Sender damals noch nicht nennen, das hat Sat.1 dafür jetzt nachgeholt. So hat der Sender nun verraten, dass "Villa der Versuchung", so der Titel des Formats, ab dem 7. Juli immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird.

Inhaltlich angelehnt ist das von Pooth moderierte und von Banijay Productions Germany produzierte Format an den Netflix-Hit "Too Hot to Handle", wobei das nur für das generelle Spielprinzip geht. Denn während beim Streamingdienst vor allem Sex, Zärtlichkeiten und Liebe im Vordergrund stehen, dreht sich bei "Villa der Versuchung" alles um die titelgebende Versuchung in seinen alltäglichsten Formen.

Und so geht das: Die Gewinnsumme für die 14 Promi-Teilnehmer beträgt 250.000 Euro. Wobei diese, "Too Hot to Handle" lässt grüßen, immer weiter sinkt, sollten die Promis auf bestimmte Versuchungen reinfallen. Und weil es nach Senderangaben keinen Champagner und Canapés, aber auch keine echten Betten und Duschen, gibt, sondern eher harte Matten und spärliche Rationen, gilt in der neuen Sat.1-Show quasi alles als Versuchung. Also auch eine Dose Cola, eine Packung Toast oder natürlich auch eine Zigarette.

"Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. Loyalität oder Eigennutz? Verzicht oder Versuchung? Freundschaft oder Frust? In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?" So teasert Sat.1 die neue Show an. Zwei Wochen lang müssen die Promis den Versuchungen widerstehen, gedreht wurde in Thailand.