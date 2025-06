Kooperationen auf allen Ebenen und über verschiedene Unternehmen hinweg sind aktuell das Gebot der Stunde. Deshalb war es auch nicht weiter verwunderlich, als ProSiebenSat.1 am vergangenen Freitag eine Kooperation mit der Comcast-Tochter FreeWheel rund um paneuropäische Werbelösungen angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Doch die Zusammenarbeit birgt offenbar Konfliktpotenzial. Nun hat sich jedenfalls Carsten Schwecke (Foto oben), Chief Commercial, Technology & Data Officer bei RTL Deutschland, mit scharfer Kritik an ProSiebenSat.1 zu Wort gemeldet.

"Wir bedauern die Entscheidung von ProSiebenSat.1 und die damit verbundene Absage an das gemeinsame Zielbild der ‚Adtech made in Europe'-Kooperation sehr und können die Entscheidung, einen anderen Weg einzuschlagen, nicht nachvollziehen", sagt Schwecke gegenüber den Kollegen von "Horizont". Hintergrund: In der gemeinsamen Initiative Adtech Made In Europe (AMIE) arbeitet man an ähnlichen Themen, die Zusammenarbeit in diesem Bereich hatte man erst im vergangenen Jahr geschlossen - damals verhandelte Schwecke den Deal noch auf Seiten von ProSiebenSat.1 (DWDL.de berichtete).

"In der Zusammenarbeit haben wir seitens RTL Deutschland alle Zusagen eingehalten und setzen weiterhin klar auf den strategischen Kurs ,Adtech made in Europe'. Wir halten die Etablierung eines kompletten Adtech-Stacks unverändert für richtungsweisend, um unseren Werbepartnern eine echte Alternative zu den internationalen Tech-Anbietern bieten zu können. Dafür werden wir ab sofort verstärkt in die Entwicklungsarbeit von Smartclip investieren", sagt Schwecke jetzt.

Wie ist künftig mit der Initiative von ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland weitergeht, ist nach den Worten von Carsten Schwecke offen. Die deutlichen Worte des RTL-Managers lassen aber darauf schließen, dass man in Köln nicht davon ausgeht, dass beide Kooperationen gleichzeitig möglich sind.