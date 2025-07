Fußball-Fans bekommen von dieser Saison an bekanntlich die Möglichkeit, die Zusammenfassungen von Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga auch bei RTL+ zu sehen. Möglich macht das der Erwerb eines entsprechenden Rechte-Paket, das die Highlight-Berichterstattung bereits kurz nach dem Abpfiff der Spiele vorsieht - und damit auch deutlich bevor die "Sportschau" im Free-TV beginnt.

"Unser Plan ist es, die Spiele in kurzer, mittlerer und langer Form zusammenzufassen und darüber hinaus die Highlights aller Spiele in einem einzigen Clip anzubieten", sagte Ivo Hrstic, Redaktionsleiter Sport bei RTL, bereits im Frühjahr im Gespräch mit DWDL.de, angesprochen auf die Pläne. "Die Nutzer", so Hrstic weiter, "können also entscheiden, was sie sehen möchten."

Nun hat RTL+ noch einmal weitere Details zu seiner Bundesliga-Berichterstattung präsentiert. Demnach ist neben Kurzvideos der Spiele nach Abpfiff und den Spielzusammenfassungen mit ausführlichen Analysen, die beide jeweils zur 1. und 2. Liga bereitgestellt werden, auch eine kompakte Highlight-Show zur Bundesliga geplant. Deren Titel "Complete". Moderiert wird das Format im Wechsel von den Sportmoderatorinnen Vivian Bahlmann und Jessica Matyschok. Die Sendung soll nach Angaben von RTL an jedem Samstag nach dem abendlichen Bundesliga-Topspiel in einer ersten Fassung zum Abruf bereitstehen, wird damit also die Übersicht über den bisherigen Spieltag noch vor dem ZDF-"Sportstudio" bieten.

Wosnitza rückt ins Fußball-Team auf

Unterdessen hat RTL noch eine Sport-Personalie bekanntgegeben: So soll Jana Wosnitza ab August auch das Fußball-Team verstärken. Zusätzlich zu ihren Einsätzen in der NFL wird sie demnach ab der kommenden Saison gemeinsam mit Laura Papendick und Anna Kraft zum Moderationsteam im Europapokal gehören und zusätzlich die Spieltagsshow "Matchday" bei RTL+ präsentieren.

© RTL / Anne Werner Jana Wosnitza

RTL-Sportchef Frank Robens: "Jana Wosnitza bringt Leidenschaft, Expertise und umfangreiche Live-Erfahrung mit – genau das, was wir für unsere wachsenden Fußballformate im Free-TV und auf RTL+ benötigen. Ob im Studio oder direkt am Spielfeldrand: Sie steht für eine moderne Präsentation und brennt spürbar für den Fußball. Für unser Fußball-Team ist sie eine großartige Bereicherung."