Auch wenn Steffen Henssler demnach Sat.1 einen Besuch abstatten wird, um in der neuen Staffel von "The Taste" mitzuwirken, wird der TV-Koch auch künftig bei Vox zu sehen sein. Das hat der Kölner Sender bereits im Juli klargestellt und gleich drei neue Formate mit Henssler angekündigt (DWDL.de berichtete). Das erste davon geht sogar noch im August an den Start - konkret am Sonntag, den 31. Juli.

An diesem Abend zeigt Vox ab 20:15 Uhr erstmals "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer". Neben Steffen Henssler wird hier, der Titel legt es nahe, auch Johann Lafer mit dabei sein. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip, bei dem sie "die perfekte Pizza" ausfindig machen wollen. "Mit viel Herz und Humor erkunden sie die kulinarische Seele Italiens und arbeiten sich mit jeweils eigener Handschrift Schritt für Schritt an ihre Version der perfekten Pizza heran", heißt es in der Beschreibung. Über allem schwebt jedoch die Frage, ob ihre Pizza gut genug für die Welt-Elite ist, schließlich steht am Ende der Reise nichts weniger als die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma.

Bei der angekündigten Folge handelt es sich um einen Piloten - die Quoten werden also darüber entscheiden, ob "Grenzenlos Genial Gekocht" in die Fortsetzung gehen wird. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Fandango.

Vox hatte vor wenigen Wochen den "Henssler-Herbst" ausgerufen und neben "Grenzenlos Genial Gekocht" auch vier Folgen von "Europa grillt den Henssler", produziert von ITV Studios Germany, angekündigt. Mit "Hensslers Dreamteam" soll außerdem noch eine neue Primetime-Show folgen, in der Steffen Henssler zusammen mit Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl gegen andere hochkarätige Kochteams in insgesamt vier Koch- und drei Quizrunden an. Hier übernimmt MoveMe die Produktion.