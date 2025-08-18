Die neue Peacock-Comedyserie "The Paper" - das Spin-Off der Kultserie "The Office" - kommt kurz nach der US-Ausstrahlung nach Deutschland. Es handelt sich dabei um die erste Serie aus dem gerade erst geschlossenen Volume-Deal von Sky Deutschland mit NBUUniversal Global TV Distribution (DWDL.de berichtete). Sky und Wow werden die Produktion ab dem 5. September wöchentlich zunächst zum Streamen anbieten.

Nach dem Serien-Auftakt mit gleich vier Episoden soll es wöchentlich mit jeweils zwei neuen Folgen weitergehen. Zur Verfügung steht sowohl die deutsche Synchronfassung als auch das englische Original. Geplant sind zunächst zehn Folgen, deren lineare Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr bei Sky One erfolgen wird.

Hinter "The Paper" steht das Kreativteam "The Office": Greg Daniels ("The Office") fungiert unter seinem Label Deedle-Dee als Serienentwickler, Autor und Executive Producer für "The Paper", zusammen mit Michael Koman ("Nathan For You"). Zum Cast gehören unter anderem Domhnall Gleeson ("Ex Machina"), Sabrina Impacciatore ("The White Lotus"), Chelsea Frei ("Poker Face"), Melvin Gregg ("American Vandal"), Gbemisola Ikumelo ("A League Of Their Own"), Alex Edelman ("Just For Us"), Ramona Young ("Santa Clarita Diet"), Tim Key ("The Witchfinder") und Oscar Nuñez ("The Office"). Mit dabei sind auch Gaststars, darunter Eric Rahill, Tracy Letts, Mo Welch, Nate Jackson und Nancy Lenehan.

Und darum geht es: Das Dokumentarfilmteam, das bereits die "Scranton"-Filiale von Dunder Mufflin in der Emmy Award-prämierten US-Serie unsterblich gemacht hat, hat ein neues Thema gefunden: Die Filmschaffenden entdecken eine historische Zeitung des mittleren Westens der USA und folgen dem Team des Verlegers, der versucht, dieses Blatt wiederzubeleben.