RTL+ hat sich die Übertragungsrechte an "The Ultimate Hype" gesichert, einer neuen Kampfsport-Veranstaltung, bei der Creator und Profisportler antreten. Das Event steigt am 4. Oktober in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen und wird von Banijay Media Germany in Zusammenarbeit mit Innovation Media produziert.

Laut eigener Beschreibung soll "The Ultimate Hype" Sport, Show und Entertainment vereinen - mit Duellen in Boxen, MMA, Kickboxen, Wrestling, Slap Fighting und Bare-Knuckle. So treffen im Boxring etwa Walentina Doronina und Christin Okpara sowie Diogo Sangre und Willy Whey aufeinander. Teil des Programms ist außerdem das Comeback von Kickbox-Weltmeister Michael Smolik, der gegen den Kampfsport-Influencer Edmon Avagyan alias "Ringlife" antritt. Auch Realitystar Cosimo, Thorsten Legat, Evil Jared und der deutsche TikToker Ehrenmannrius sind am Start.

Abseits der Kämpfe sind Aaron Troschke und Emmy Russ am Start, die sich vom Red Carpet und aus den Kabinen melden. Aus der Halle und direkt vom Ring melden sich Charlotte Würdig und Mitja Lafere.

Bereits im April hatten Banijay Media und Innovation Media ihre strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen fortan Live-Events sowie neue Social- und TV-Formate entwickeln, produzieren, vermarkten und distribuieren (DWDL.de berichtete). Dazu zählt auch ein eigenes Streamingangebot, das zur "zentralen Anlaufstelle für Fighting und Entertainment" in Deutschland werden soll, wie es heißt. Und auch den "Ultimate Hype" hatten Banijay Media und Innovation Media damals bereits in Aussicht gestellt.