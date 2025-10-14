Das MDR Fernsehen setzt zum Jahresende seine "Schlagerhitparade" ab. Gegenüber dem Online-Portal "Schlager.de" bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender das Aus des Formats zum Jahresende. "Wie alle modernen Medienhäuser entwickelt auch der MDR sein publizistisches Angebotsportfolio kontinuierlich im Sinne des Publikums weiter", heißt es. "Denn die Interessen und Bedürfnisse in der Mediennutzung verändern sich rasant, bekanntermaßen steigt die Nutzung digitaler Formate stetig. Darauf hat sich natürlich auch der MDR mit seinen Produktionen eingestellt."

Für die "Schlagerhitparade" ist vor diesem Hintergrund offensichtlich kein Platz mehr. Dabei hatte sich der MDR erst vor knapp drei Jahren an einem Neustart versucht. Schlagersängerin Christin Stark übernahm 2023 die Moderation der Show, die bis dahin unter dem Titel "Schlager des Monats" von Bernhard Brink präsentiert wurde (DWDL.de berichtete). Damals war von Seiten des Senders von einer "inhaltlichen Auffrischung" die Rede. Die schlug sich in Veränderungen beim Ranking und schließlich auch im neuen Namen nieder - offensichtlich ohne den gewünschten Effekt.

Der MDR erklärte, man könne verstehen, dass es einige Zuschauerinnen und Zuschauer "traurig macht, wenn liebgewonnene Fernseh- oder Hörfunkformate nicht mehr fortgeführt werden". Und weiter: "Wir hoffen jedoch, dass wir diese Menschen von anderen Angeboten überzeugen und weiterhin für uns gewinnen können."

Christin Stark äußerte sich gegenüber "Schlager.de" ebenfalls zum Aus der Show. "Der MDR hat mir vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben, das ist nicht selbstverständlich. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken", so die Sängerin. "Ich habe jede Minute unserer gemeinsamen Zusammenarbeit für die 'Schlager des Monats' bzw. der 'Schlagerhitparade' geliebt. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses 'Schlager-Kapitel' schließt."