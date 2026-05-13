Linda Fiolka leitet ab sofort das gesamte Marketing der Constantin Film, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie neben dem klassischen Marketing auch das digitale Marketing sowie die Filmpresse. Sie berichtet direkt an Martin Bachmann, Vorstand der Constantin Film. Fiolka folgt auf Torsten Koch, der das Marketing zuletzt geleitet hatte. Künftig wird er jedoch als Chief Creative Talent Officer arbeiten (DWDL.de berichtete).

Martin Bachmann, Vorstand der Constantin Film, sagt: "Linda Fiolka kennt unser Unternehmen und unsere Filme in- und auswendig. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Leidenschaft und ihrem eingespielten Team sind wir optimal aufgestellt, um unsere Filme bestmöglich zu vermarkten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Zugleich danke ich Torsten Koch herzlich für seinen langjährigen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag für die Constantin Film und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle."

Und Linda Fiolka selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Ich bin seit 2010 Teil der Constantin und durfte stets mit den kreativsten Filmemacher*innen Deutschlands zusammenarbeiten. In dieser Zeit habe ich viel gelernt über Filme und deren Vermarktung. Aber vor allem darüber, was Zuschauer wirklich berührt und wie wir unsere Kinofilme optimal positionieren. Mit der Gesamtleitung werde ich die strategische Ausrichtung im Marketing weiter vorantreiben und freue mich darauf, das gemeinsam mit meinem fantastischen Team umzusetzen. Ich danke Martin Bachmann und dem gesamten Vorstand für ihr Vertrauen."

Fiolka ist bereits seit 2010 bei Constantin Film tätig. In dieser Zeit absolvierte sie ein duales Studium der Business Administration mit dem Schwerpunkt Marketing und übernahm ab 2022 gemeinsam mit Eric Lehmann die Marketingleitung in einer Doppelspitze. Sie war nach Unternehmensangaben maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung von Marketingkampagnen für Kinofilme wie die "Fack ju Göhte"-Trilogie, die "Eberhofer"-Reihe sowie zuletzt "Chantal im Märchenland" und "Das Kanu des Manitu" beteiligt.