© NDR/Maurice Weiss/Ostkreuz Luna Jordan

Beide Medien berufen sich auf Informationen von den beteiligten Produktionsfirmen. Hinter "Hamburg Days" stehen W&B Television und Turbine Studios. In der Serie geht es um die Anfänge der Beatles auf St. Pauli, Luna Jordan sollte die Rolle der Astrid Kirchherr verkörpern - eine Fotografin, von der viele Fotos der Beatles aus ihren Anfangsjahren stammen. Demnach soll die Schauspielerin bereits mehrere Drehtage absolviert haben - abgedreht war die Rolle aber noch nicht.

Wie es jetzt mit der Serie weitergeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. "Unsere unmittelbare Priorität nach dieser Nachricht ist das Wohlergehen unserer Besetzung und Crew. Die Produktion wurde vorerst ausgesetzt. Wir nehmen uns die Zeit, um zu überlegen, wie und wann die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden können", teilte ein Sprecher der Produktionsfirmen W&B und Turbine Studios gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit.

"Die Nachricht über den Tod von Luna Jordan hat uns zutiefst erschüttert", hieß es außerdem vom ZDF gegenüber der dpa. "Ihrer Familie und ihren Angehörigen sprechen wir unser Beileid aus." Auf eine Anfrage von DWDL.de bestätigt das ZDF den vorläufigen Stopp der Dreharbeiten und teilt mit: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können."

So beschreibt das ZDF die Serie, die Anfang der 1960er-Jahre spielt: In St. Pauli pulsiert das Nachtleben. Die verrauchten Bars auf dem Kiez ziehen Matrosen, Künstler und Kleinkriminelle gleichermaßen magisch an. In den Clubs des berühmt-berüchtigten Rotlichtviertels entwickelt sich zu dieser Zeit eine neue Musikszene und so manche Band träumt hier vom großen Durchbruch. Auch das junge Künstlerpaar Klaus und Astrid taucht in diese faszinierende und ihnen bisher unbekannte Welt ein. Als sie eines Abends einer chaotischen Band aus Liverpool begegnen und sich mit den Musikern anfreunden, ahnt noch keiner von ihnen, dass sie schon bald gemeinsam den Stein ins Rollen bringen, der aus dieser unbekannten Kneipenband das wohl größte Musikphänomen aller Zeiten machen wird: die Beatles.

Die Serie von Showrunner Christian Schwochow und Headautor Jamie Carragher basiert auf Teilen der Autobiografie des deutschen Musikers und Künstlers Klaus Voormann. Die Idee zur sechsteiligen Serie stammt von Benjamin Benedict, als Regisseurin ist auch Laura Lackmann mit dabei. In weiteren Hauptrollen waren neben Luna Jordan Rhys Mannion als John Lennon, Ellis Murphy als Paul McCartney, Harvey Brett als George Harrison, Louis Landau als Stu Sutcliffe, Patrick Gilmore als Pete Best sowie Casper von Bülow als Klaus Voormann angekündigt. Darüber hinaus werden auch Laura Tonke, Trystan Pütter sowie Max von der Groeben zu sehen sein.