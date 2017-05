RTL zeigt neue Hartwich-Show im Sommer

© RTL/Guido Engels

Im Sommer wird RTL diverse neue Shows testen, darunter auch "Keep it in the Family" mit Daniel Hartwich. Die vierteilige erste Staffel ist ab Anfang Juli immer freitags zur besten Sendezeit zu sehen.



23.05.2017 - 14:52 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 14:52 Uhr

Bereits Anfang Mai hat DWDL.de darüber berichtet, dass RTL eine Adaption der britischen Familien-Spielshow "Keep it in the Family" plant. Nun hat der Sender auch einen Sendetermin für die erste, vierteilige Staffel angekündigt: Das von Daniel Hartwich moderierte Format ist erstmals am 7. Juli zu sehen, die restlichen drei Folgen kommen dann an den darauffolgenden Freitagen. Los geht’s jeweils ab 20:15 Uhr. Produziert wird "Keep it in the Family" von ITV Studios Germany.

"Keep it in the Family" folgt damit auf "The Wall", das Ende Juni erstmals im RTL-Programm zu sehen sein wird. Eine Woche zuvor präsentiert Daniel Hartwich die neue Show "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank" (DWDL.de berichtete). In "Keep it in the Family" treten zwei Familien gegeneinander an, wobei den Kindern eine wichtige Rolle zukommt. Die Kids sind die Teamkapitäne und bestimmen, welche Familienmitglieder die Aufgaben in den Aktions- und Ratespielen übernehmen sollen. Und sie entscheiden am Ende jeder gewonnenen Spielrunde auch, welchen Preis sie mit nach Hause nehmen. Dabei ist ein Preis immer verlockend für die Kinder, einer für die Erwachsenen.

Präsentiert werden die möglichen Gewinne von Promis, die auf einer Falltür stehen. Hat sich ein Kind für einen Preis entschieden, schickt es den ungewollten Preis samt Promi unsanft aus dem Studio. Als Promis mit an Bord sind unter anderem Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Pietro Lombardi, Menderes Bağcı, Désirée Nick, Joey Heindle, Larissa Marolt, Oliver Pocher, Janine Kunze und Lutz van der Horst. Im Finale hat die Familie, die sich gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt hat, die Chance auf den Hauptgewinn. Die Preise werden wieder von Prominenten präsentiert - allerdings umschrieben, so dass die möglichen Gewinne nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.

In Großbritannien lief "Keep it in the Family" bereits zwischen 2014 und 2015 mit insgesamt 13 Folgen. Aufgrund schlechter Quoten setzte ITV die Show aber nicht fort. Bei RTL scheint man dennoch viel von der Idee zu halten und hat gleich vier Episoden, statt einer Pilotausgabe, bestellt. Für Daniel Hartwich wäre ein Erfolg der neuen Show wichtig, zuletzt flog seine Kuppelshow "Meet the parents" aufgrund schlechter Quoten wieder schnell aus dem Programm.

