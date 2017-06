kabel eins zeigt neues Job-Experiment ab Ende Juli

© kabel eins

kabel eins will sich über den Sommer nicht mit Wiederholungen auf den Eigenproduktionsplätzen begnügen und startet schon früher als zuletzt angekündigt "Unser neuer Chef". Sonntags will man wieder Trends nachspüren.



14.06.2017 - 14:13 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 14:13 Uhr

kabel eins will offenbar versuchen, im Sommer mit Erstausstrahlungen zu punkten. Nachdem Senderchef Marc Rasmus das neue Format "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir" kürzlich noch für den Herbst in Aussicht gestellt hatte, steht nun fest: kabel eins wird das neue Job-Experiment bereits ab dem 25. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr zeigen. Insgesamt sind vier Folgen geplant.

Marc Rasmus erklärte das Format im Interview so: "In der Sendung geht es um mittlere Unternehmen, die eine wichtige neue Stelle besetzen wollen. Der oberste Chef bringt zunächst drei Bewerber ins Spiel, die ein konkretes Interesse an der Stelle haben und innerhalb einer Woche alle Abteilungen durchlaufen. Dabei werden sie natürlich gefilmt. Was die Bewerber nicht wissen, ist, dass alle Mitarbeiter der Firma diese Aufnahmen sehen und am Ende nur sie entscheiden, wer den Job bekommt. Es ist das Prinzip des "collaborative hiring", das in Amerika Gang und Gäbe, in Deutschland aber noch unbekannt ist. Ein Sozial-Experiment, das diesen Namen wirklich verdient. Sehr ambitioniert, weil es im Casting unglaublich aufwendig ist, schließlich braucht man nicht nur ein Unternehmen und den Chef, sondern die gesamte Mannschaft. Und natürlich drei Bewerber."

Auch am Sonntagabend um 20:15 Uhr gibt es auch im Sommer Erstausstrahlungen zu sehen. Nach dem Ende der "Trucker Babes" kehrt bei kabel eins die Reihe "Die größten Trends 2017" zurück, die sich nach Startschwierigkeiten schon Anfang des Jahres recht wacker schlug. Nun sind fünf neue Folgen geplant. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Rankingshow. In der ersten Ausgabe werden auf Basis einer Studie "Die 10 beliebtesten Fast-Food-Gerichte der Deutschen" gekürt.

