"Bild": Sarah "Dingens" nimmt an "Promi Big Brother" teil

© SAT.1

Im Dschungel bekam die frühere "Topmodel"-Kandidatin Sarah Knappik einst den Spitznamen Sarah Dingens – und machte "Ich bin ein Star!" beinahe zur One-Man-Show. Ähnliches erhofft man sich wohl auch bei Sat.1: Laut "Bild" zieht Knappik ins "Big-Brother"-Haus.



29.07.2017 - 11:52 Uhr von Marcel Pohlig 29.07.2017 - 11:52 Uhr

Im Dschungel war einst her air away, nun erhofft sich auch Sat.1 offenbar atemberaubende Quoten. Sat.1 macht zwar noch immer ein Geheimnis aus den diesjährigen Teilnehmern von "Promi Big Brother", nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll aber auch Sarah Knappik, manchem Zuschauer wohl eher unter ihrem von Sonja Zietlow und Dirk Bach im australischen Dschungel verpassten Namen Sarah Dingens, mit an Bord sein. Die "Bild" beruft sich auf Produktionskreise.

Knappik nahm im Jahr 2011 an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und dominierte die Staffel mit ihren Englischkenntnissen, Lästereien und Auseinandersetzungen fast im Alleingang – bis am Ende gleich fünf Mitbewohner damit drohten, aus Protest vorzeitig das Camp zu verlassen, und Knappik lieber selbst das Feld räumte. Bei RTL sorgte das damals für ausgezeichnete Quoten. Und damit etwas, das man nach dem Quoteneinbruch der vergangenen Staffel auch bei Sat.1 sehr gut gebrauchen könnte.

Wie genau "Promi Big Brother" in diesem Jahr ablaufen wird, ist dabei noch immer unklar. Bestätigt ist bislang nur, dass die bei den Fans des Formats äußerst beliebte "Late Night" bei sixx gestrichen wurde und Jochen Bendel künftig gemeinsam mit Jochen Schropp durch die Sat.1-Sendung führen wird. Dort moderieren beide anders als in der Vergangenheit nur noch beim Finale vor Publikum. Zu den Teilnehmerin gehört laut "Bild" auch Modeschöpferin Sarah Kern, während der "Express" kürzlich über eine Teilnahme von DSDS"-Kandidatin Monique Simon, Reality-Sternchen Maria Yotta, Schauspieler Willi Herren, "Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong, "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzales spekulierte. Auch der aktuelle Dschungelkönig Marc Terenzi soll nach Angaben des Blatts bei "Promi Big Brother" teilnehmen.

Teilen