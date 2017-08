Neue ABC-Serie "The Good Doctor" läuft bei Sky 1

© ABC

Noch ist die neue ABC-Serie "The Good Doctor" nicht einmal in den USA angelaufen, schon hat Sky aber angekündigt, sich die Rechte an dem Format gesichert zu haben. In Deutschland wird die Serie bei Sky 1 laufen.



25.08.2017 - 16:54 Uhr von Timo Niemeier 25.08.2017 - 16:54 Uhr

Bei den LA Screenings im Mai haben alle großen US-Sender ihr Programm vorgestellt. ABC kündigte damals auch die neue Medial-Serie "The Good Doctor" an, die ab Herbst zu sehen sein wird. Nun hat sich Sky die Rechte an der Serie gesichert, in Deutschland wird sie damit bei Sky 1 laufen. In Großbritannien und Irland wird Sky Living die Serie zeigen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, Sky UK spricht aber von einem Start noch im Herbst.

"The Good Doctor" war auf den LA Screenings bei den deutschen Fachbesuchern sehr beliebt. Einige zogen sogar Vergleiche zur längst eingestellten Serie "Dr. House". Auch in "The Good Doctor" dreht sich alles rund um einen eher ungewöhnlichen Arzt. In der Hauptrolle ist Freddie Highmore als autistischer Arzt Shaun Murphy zu sehen. Die Serie stammt zudem von "House"-Erfinder David Shore. Produziert wurde "The Good Doctor" von Sony Pictures Television.

