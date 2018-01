ProSieben: Teufel "Lucifer" kehrt zurück ins Programm

© Warner/Fox

ProSieben stellt sich in Sachen US-Serien in den kommenden Wochen deutlich breiter auf. Mittwochs geht's komplett ins Übernatürliche. Zu "Akte X" und "The Exorcist" gesellen sich auch noch die neuen Folgen von "Lucifer"



18.01.2018 - 11:19 Uhr von Kevin Hennings 18.01.2018 - 11:19 Uhr

Während ProSieben derzeit samstags nochmal die erste Staffel von "Lucifer" wiederholt, hat der Sender nun angekündigt, dass auch die 18-teilige zweite Staffel nicht mehr lange auf sich warten lässt. Diese wird ihre Premiere am Mittwoch, den 7. März um 21:15 Uhr mit einer Doppelfolge feiern. Eine Woche vor "Lucifer", also am 28. Februar, startet außerdem die elfte Staffel der Kult-Serie "Akte X" (20:15 Uhr), sowie die Grusel-Serie "The Exorcist" (23:15 Uhr). Damit füllt ProSieben seinen Serienmittwoch komplett mit Übernatürlichem.

"US-Serien bleiben ein Herzstück im Programm von ProSieben", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. "Mit den Starts der Science-Fiction-Serie 'The Orville'' der Horror-Serie 'The Exorcist', dem Comeback der Krimi-Fantasy-Serie 'Lucifer' und neuen Folgen des ProSieben-Klassikers 'Akte X' erhöhen wir die Bandbreite im ProSieben-Programm. Mit 'Sword Art Online' gehen wir neue Wege: ProSieben zeigt zum ersten Mal eine japanische Anime-Serie."

Bei "Lucifer" geht es beim Teufel, der am Ende der ersten Staffel mit einer Nahtod-Erfahrung umzugehen hatte, alles andere als entspannt zu: Nachdem er wieder aus der Hölle zurückkehrt, muss er feststellen, dass seine Mutter aus ihrem Gefängnis in der Unterwelt ausgebrochen ist und sich nun ebenfalls in L.A. befindet. Gemeinsam mit seinem Bruder Amendiel (D.B. Woodside) muss Lucifer (Tom Ellis) sie schleunigst finden und zurück in den Gewahrsam verfrachten, da sie vor allem auf Rache sinnt. Allerdings hat der abtrünnige Höllenfürst auch noch einen seltsamen Fall mit seiner Cop-Partnerin Chloe Decker (Lauren German) mitten in der Traumfabrik Hollywood auf dem Zettel...

Konzipiert wurde "Lucifer", welcher On Demand auch bei Amazon gefunden werden kann, von Tom Kapinos, der bereits in "Californication" gezeigt hat, wie er einen sündigen Womanizer in L.A. leben lässt. Die Figur des Lucifers wurde jedoch 1998 vom britischen Kult-Autoren Neil Gaiman ins Leben gerufen, der ihn damals in DC's Vertigo-Serie "The Sandman" einführte.

