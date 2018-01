Klum kokettiert mit Männer-Ableger von "GNTM"

© Screenshot ProSieben

In anderen Ländern sind männliche "Topmodel"-Kandidaten längst Alltag, in Deutschland setzt ProSieben nach wie vor auf weibliche Teilnehmerinnen. Nun kokettiert "Germany’s Next Topmodel"-Aushängeschild Heidi Klum mit einem Ableger für männlichen Models.



25.01.2018 - 13:40 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 13:40 Uhr

In wenigen Tagen startet bei ProSieben die 13. Staffel der erfolgreichen Castingshow "Germany’s Next Topmodel". Noch immer kann man beim Sender mit der Performance der Show sehr zufrieden sein, im vergangenen Jahr lief es sogar so gut wie lange nicht mehr. Kurz vor dem Beginn der neuen Staffel hat Heidi Klum nun der "Gala" ein Interview gegeben und darin auch über eine mögliche Topmodel-Suche für Männer gesprochen.

Heidi Klum kann sich einen entsprechenden Ableger durchaus vorstellen. "Ich kann mir das gut vorstellen und würde Spaß haben, das zu machen. Mal sehen, vielleicht kommt das ja bald", sagte sie im Interview. Konkreter wurde sie diesbezüglich aber nicht. Ob es also schon Gespräche mit ProSieben oder der Produktionsfirma RedSeven bezüglich einer neuen Show für Männer gegeben hat, ist nicht klar. Es würde aber durchaus ins Konzept des Konzerns passen: Zuletzt kündigte man ja an, verstärkt auf Line-Extensions bereits erfolgreicher Formate und Gesichter setzen zu wollen (DWDL.de berichtete). Den Fans der Sendung versichert Klum, dass es mit "Germany’s Next Topmodel" weitergehen werde, so lange die Quote stimmt.

Es muss ja auch nicht gleich eine neue Show für männliche Models sein, denkbar wäre etwa, das bestehende Format auch für Männer zu öffnen. So praktiziert es ProSiebenSat.1 etwa in Österreich seit einigen Jahren, wo sich bei "Austria’s Next Topmodel" Frauen und Männer bewerben können. Auch bei "America’s Next Topmodel" wurde in der Vergangenheit immer wieder mit männlichen Teilnehmern experimentiert.

Teilen