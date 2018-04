Sat.1 lässt "Auf Streife"-Ableger kurzfristig pausieren

© Sat.1

Während RTL von dieser Woche an ein neues Label am Nachmittag einführt, ist auch Sat.1 nicht untätig. Kurzfristig geht schon am Montag eine neue Scripted Reality an den Start. Im Mittelpunkt der Geschichten steht eine Kölner Gesamtschule.



16.04.2018 - 13:02 Uhr von Alexander Krei 16.04.2018 - 13:02 Uhr

Angesichts rückläufiger Quoten sind derzeit sowohl RTL als auch Sat.1 auf der Suche nach neuen Programmideen für das Nachmittagsprogramm. Dabei kommt es immer wieder zu kurzfristigen Programmänderungen - so zog RTL den Start seiner neuen Dachmarke "Meine Geschichte - Mein Leben" kurzerhand auf diesen Montag vor. Und auch Sat.1 hat sich jetzt auf den letzten Drücker noch für den Start eines neuen Formats entschieden.

Auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr wird der Sender kurzfristig die Sendung "Köln Gesamt - Lehrer fürs Leben" ins Programm nehmen - also eine Stunde nach dem RTL-Neustart. Im Gegenzug muss "Auf Streife - Berlin" eine Woche lang pausieren. Ähnlich wie das neue Format der Kölner Konkurrenz ist auch "Köln Gesamt" im Scripted-Reality-Bereich angesiedelt. Nach den ernüchternden Erfahrungen mit klassischen Dokusoaps bleibt Sat.1 nun also dem Genre gewissermaßen treu.

In "Köln Gesamt" soll es um den Umgang von Lehrern mit alltäglichen Problemen in der Schule gehen und um die Methodenn, die sie nutzen, um Schüler unter Kontrolle zu halten und sie zu fördern. Im Mittelpunkt sollen echte Lehrer stehen - ein Stück weit dürfte die Machart das Format also vergleichbar sein mit der "Klinik am Südring", die im Anschluss echte Ärzte in fiktiven Fällen begleitet. Beide Sendungen werden von Filmpool produziert.

Dass frischer Wind benötigt wird, zeigt der Blick auf die Quoten: In diesem Jahr verzeichnete "Auf Streife - Berlin" um 15:00 Uhr im Schnitt weniger als neun Prozent Marktanteil. In den vergangenen Wochen zeigte der Trend aber zumindest leicht nach oben.

