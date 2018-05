ZDF bestätigt: Nadine Bilke wird neue ZDFneo-Chefin

© ZDF/Dirk Uebele

Die Nachfolgerin für Simone Emmelius an der Spitze von ZDFneo steht nun auch offiziell fest: Nadine Bilke, die bislang in der Hauptredaktion Neue Medien tätig ist, wird neue Leiterin des Senders. Programmdirektor Himmler lobt sie als "erfahrene Online-Strategin"



03.05.2018 - 11:34 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 11:34 Uhr

Ende vergangener Woche segnete der ZDF-Verwaltungsrat bereits den Wechsel von Simone Emmelius von ZDFneo an die Spitze der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm ab - wer künftig ZDFneo führen soll, ließ man aber zunächst offen. Nun folgt aus Mainz die Bestätigung einer DWDL-Meldung von Mitte vergangener Woche: Die Geschicke des inzwischen gar nicht mehr so kleinen Beibootes des ZDF wird künftig Nadine Bilke lenken. Sie tritt ihren neuen Posten allerdings erst zum 1. August an.

Nadine Bilke, die neben einer Volontariatsausbildung bei den "Ruhr-Nachrichten" Journalistik an den Universitäten Dortmund und Edinburgh studiert hat, ist schon seit 2002 fürs ZDF tätig - von Beginn an im Bereich "Neue Medien". Zunächst war sie dort Redakteurin, 2007 wurde sie stellvertretende Leiterin der Redaktion zdf.de, seit 2009 ist sie Chefin vom Dienst und Leiterin der Planung in der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler: "Mit Nadine Bilke übernimmt eine erfahrene Online-Strategin die Leitung von ZDFneo. Ihre Expertise, die sie bei der erfolgreichen Entwicklung der ZDFmediathek erworben hat, kann sie, auch mit Blick auf die jüngere Zielgruppe, gewinnbringend bei ZDFneo einbringen."

Nadine Bilke übernimmt ZDFneo in einer Zeit stetig wachsender Marktanteile. Im April lag der Marktanteil mit 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum auf Rekordniveau, der Sender lag damit sogar vor RTL II. Zu verdanken ist das allerdings vor allem den Übernahmen aus dem Hauptprogramm - "Bares für Rares" am Vorabend, Krimis in der Primetime. Insbesondere Letztere sorgen dafür, dass der Sender beim älteren Publikum schneller wuchs als bei den Jüngeren. Man darf also gespannt sein, welche neuen Impulse Nadine Bilke nun setzen kann. Geld zur Verfügung hat sie: Das ZDF hat den Etat für ZDFneo in den letzten Jahren deutlich aufgestockt, der Sender produziert inzwischen auch zahlreiche fiktionale Serien.

