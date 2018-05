"Raus aus den Schulden": RTL macht Immobilien-Special

© RTL/ Stefan Gregorowius

RTL hatte bereits angekündigt, dass es im Mai am Sonntagvorabend neben dem bereits angekündigten Promi-Special von "Raus aus den Schulden" noch eine weitere Sondersendung geben wird. Nun ist auch klar, dass es sich dabei um ein Immobilien-Special handelt.



03.05.2018 - 14:42 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2018 - 14:42 Uhr

Peter Zwegat ist bei RTL lange ein Garant für gute Quoten gewesen, im Zusammenspiel mit der "Super Nanny" bildete der Schuldnerberater einst ein für die Konkurrenz nur schwer zu schlagendes Line-Up am Mittwochabend. Das ist natürlich lange her: Die "Super-Nanny" gibt es nicht mehr und auch um Peter Zwegat wurde es still. Nun ist er aber wieder öfters im RTL-Programm zu sehen: Nach dem Promi-Special von "Raus aus den Schulden" mit Naddel Ende 2016 folgte vor wenigen Tagen eine zweite Ausgabe mit Nadja Abd el Farrag. Nun hat RTL ein Immobilien-Special von "Raus aus den Schulden" angekündigt.

Das wird am 27. Mai, also an einem Sonntag, am Vorabend um 19:05 Uhr ausgestrahlt. Damit läuft diese Ausgabe auf dem gleichen Sendeplatz wie das vor einer Woche angekündigte Promi-Special mit "Alles was zählt"-Darsteller Tom Barcal, das am 20. Mai gezeigt wird (DWDL.de berichtete). In dem Immobilien-Special geht es weniger um die Details einer vermeintlich angespannten Finanzlage einer Familie, sondern um deren Wunsch, ein Eigenheim zu kaufen.

Konkret begleitet Peter Zwegat eine junge Familie aus Wuppertal, Zwegat soll bei der Haus-Suche helfen. Dabei geht es darum herauszufinden, was sich die Familie leisten kann und wie viel Kredit sie bekommen würde. Peter Zwegat analysiert die Finanzen der Familie und fragt Kredite bei verschiedenen Banken an. RTL verspricht "Aufklärung" für die Zuschauer beim Thema Immobilien sowie eine "emotionale Reise einer jungen Familie durch den Dschungel des Immobilienkaufs".

Darüber hinaus hat RTL nun auch eine neue Ausgabe von "Die 100…" angekündigt. Am 26. Mai beschäftigt sich der Sender zur besten Sendezeit mit den "100 größten Überraschungen der Welt". In einhundert Kurzgeschichten zeigt die Rankingshow mehr oder weniger faszinierende Erlebnisse von Menschen auf der ganzen Welt.

