RTL-Tochter Divimove sagt VideoDays 2018 ab

Die VideoDays gelten als eine der größten Veranstaltungen der Youtuber- und Influencer-Szene. Zuletzt hieß es, man wolle die VideoDays auch in andere Länder bringen. Wegen unzureichender Ticketverkäufe wurden das Event in diesem Jahr nun abgesagt.



19.05.2018 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2018 - 11:03 Uhr

Erst im vergangenen Jahr hat die RTL-Tochter Divimove die VideoDays übernommen (DWDL.de berichtete). Damals wechselte auch der Gründer der Veranstaltungsreihe, Christoph Krachten, mit zu Divimove, um die VideoDays unter neuem Eigentümer fortzusetzen. Krachten ging zum Jahreswechsel ohne große Nachricht von Bord, nun hat Divimove die für dieses Jahr geplanten VideoDays abgesagt. Im Juni sollten diese an zwei Tagen in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin stattfinden, im August waren zwei Tage in Köln geplant.

Vom Veranstalter heißt es nun, Grund für die Absage seien "unzureichenden Ticketverkäufe" gewesen. Doch offenbar ist nicht nur das Interesse der Fans an den VideoDays erlahmt: Divimove sagt, auch die Sponsoren haben nicht mehr so viel Interesse gezeigt wie noch in den vergangenen Jahren. Die erworbenen Tickets können nun zurückgegeben werden, der Preis wird den Käufern erstattet. Für dieses Jahr waren unter anderen die Lochis und Mike Singer für die VideoDays angekündigt.

"Wir werden das Event intern weiterhin intensiv evaluieren und uns mögliche Optionen für zukünftige VideoDays anschauen", heißt es von Divimove. Die Zukunft der Veranstaltungsreihe ist damit ungewiss. Zuletzt hatte man sich noch mit Jubelmeldungen überschlagen: 2017 sollen rund 15.000 Besucher zu den VideoDays in Köln gekommen sein. "Die VideoDays haben sich von einem Klassentreffen zu einem Pflichttermin für eine ganze Branche entwickelt und sind nicht mehr wegzudenken", erklärte Philipp Bernecker, Co-Founder und Chief Marketing Officer Divimove, noch vor einem Jahr. Damals hieß es auch, man wolle die VideoDays in andere europäische Länder bringen. Christoph Krachten sprach 2017 noch davon, in Divimove einen "perfekten Partner" gefunden zu haben.

