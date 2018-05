RTL II zeigt seine Märchen-Neuverfilmungen doch noch

© RTL II

Bereits vor mehr als einem Jahr hat RTL II die Reihe "Es war einmal… auf Ibiza" angekündigt, in der man Märchen-Klassiker neu verfilmen wollte. Eine damals angekündigte Ausgabe schafft es nicht auf die Bildschirme, im Juni geht es aber tatsächlich los.



25.05.2018 - 11:15 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2018 - 11:15 Uhr

Märchen-Klassiker scheinen derzeit wieder verstärkt ein spannendes Feld für Fernsehmacher zu sein. Gerade erst hat die ARD angekündigt, eine Show zu seiner Märchenreihe "Sechs auf einen Streich" an den Start bringen zu wollen (DWDL.de berichtete). Und nun bringt auch RTL II ein fast vergessenes Format tatsächlich auf Sendung.

Im Juni zeigt der Sender zwei Ausgaben seiner Reihe "Es war einmal… auf Ibiza", in der man beliebte Märchen-Klassiker neu interpretiert und die Handlungen von damals in die heutige Zeit holt. Am 11. Juni geht es zur besten Sendezeit um "Schneewittchen und die sexy Seven", produziert wurde diese Neuinterpretation von RedSeven Entertainment. Eine Woche später wird "Aschenputtel" neu interpretiert.

Im November 2016 hatte RTL II ursprünglich mal eine Rapunzel-Neuverfilmung unter dem Label "Es war einmal… auf Ibiza" angekündigt (DWDL.de berichtete). Diese wurde dann aber kurzfristig doch nicht gezeigt, weil man kurz nach der Trennung von Pietro und Sarah Lombardi lieber eine Doku über die beiden Sänger ins Programm nahm. "Rapunzel" blieb daraufhin im Archiv und wird auch jetzt erst einmal nicht ausgestrahlt. Das bestätigte RTL II gegenüber DWDL.de.

Eine der Hauptrollen in "Schneewittchen und die sexy Seven" spielt Pia Tillmann, die zuvor schon lange bei "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" zu sehen war. Und so beschreibt RTL II die Neuverfilmung inhaltlich: Isa wird auf Ibiza von ihrer bösen Stiefmutter gedemütigt und findet schließlich Unterschlupf bei den "Sexy Seven". Die Gruppe organisiert Mottoparties und die sind bald so erfolgreich, dass sie erneut die böse Stiefmutter und selbsternannte Partyqueen von Ibiza auf den Plan rufen. Doro setzt nun alles daran, Isa endgültig loszuwerden und schreckt dabei vor keinem Mittel zurück.

Teilen