CL und EL: DAZN wagt den großen Fußball-Aufschlag

Ab der nächsten Saison finden die Champions League sowie die Europa League in großen Teilen auch auf DAZN statt. Der Streamingdienst wird damit spürbar aufgewertet, muss aufgrund der hohen Investitionen aber auch stark wachsen. Am Preis soll sich nämlich nichts ändern.



30.05.2018 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier , Wien30.05.2018 - 14:25 Uhr

Vor rund einem Jahr ist bekannt geworden, dass die Champions League ab der kommenden Saison exklusiv im Pay-TV zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Bei Sky und DAZN laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison bereits auf Hochtouren, vor allem der Streamingdienst betritt in wenigen Monaten Neuland. Dann wird man nämlich nicht nur einen großen Teil der CL-Einzelspiele zeigen, sondern auch alle Partien der Europa League. Derzeit tourt DAZN daher durch verschiedene deutsche und österreichische Städte, um Journalisten die künftige Berichterstattung vorzustellen.

Wie genau sich Sky und DAZN die CL-Rechte teilen, haben wir bereits an dieser Stelle ausführlich beleuchtet. Ganz grob lässt sich sagen: Während bei Sky der Fokus auf den Konferenz und dem vermeintlichen Top-Spiel des Tages liegt, zeigt DAZN alle anderen Einzelspiele der Champions League. Schon aufgrund der Anzahl der Spiele (CL und EL) muss man das Team an Kommentatoren (Marco Hagemann, Elmar Paulke etc.), Experten und Reportern kräftig aufstocken: Anfang der Woche wurde bereits bekannt, dass man dafür Per Mertesacker verpflichtet hat (DWDL.de berichtete). Ansonsten betonen Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution DAZN, und der für die Spiele verantwortliche Executive Producer Florian Gogel am Mittwoch in Wien, dass man viele eigene Köpfe einsetzen und befördern wolle. Man will bewusst nicht auf Einkaufstour bei anderen Sendern gehen, um bekannte Kommentatoren abzuwerben. Dennoch wird DAZN seine Kommentatoren- und Experten-Riege in den kommenden Monaten verstärken.





Für echte Fans des europäischen Fußballs, die sich für Spiele fernab des vermeintlichen Topspiels des Tages interessieren, und die sich nicht mit einer Konferenz zufrieden geben wollen, führt ab der kommenden Saison wohl kein Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst wird rund 110 Spiele der Champions League live übertragen, den Großteil davon exklusiv. Anders als bislang will man zudem nicht erst zum Anpfiff auf Sendung gehen: Mindestens ein Spiel pro Tag soll intensiver gecovert werden. Hier will man dann schon 15 bis 20 Minuten vor Anpfiff aus dem Stadion senden, um die Stimmung einzufangen und Berichte zu senden. Wenn ein internationaler Kracher auf dem Programm steht, könne das auch diese Partie werden statt eines deutschen Spiels, so Dammholz und Gogel.

Ein klassisches Studio oder ein Moderationspult am Spielfeldrand wird es aber auch in Zukunft nicht geben. Die DAZN-Berichterstattung soll flexibler und anders daherkommen als etwa bei Sky oder dem ZDF. "Wir wollen es anders und knackiger machen als andere", sagt Florian Gogel im Gespräch mit DWDL.de. Bei den meisten anderen Spielen geht man auch künftig kurz vor dem Anpfiff on Air. Die Kunden, die sich hier eine vertiefte Vorberichterstattung wünschen, sollen sich diese vorab on demand ansehen können. Hier sollen Berichte, Interviews und anderes Material bereits einige Tage vor der Partie verfügbar gemacht werden. Bereits fix ist, dass alle CL-Spiele einen deutschen Kommentar haben werden.

Eigene Konferenz für die Europa League

Und dann wäre da ja auch noch die Europa League, die man ab der kommenden Saison größtenteils live und exklusiv überträgt. Man teilt sich die Rechte lediglich mit Nitro, das eine Partie pro Spieltag übertragen wird. Sky ist hier bekanntlich komplett raus. DAZN wird alle 205 EL-Spiele live übertragen und setzt hier, anders als bei der Champions League, auch auf eine Konferenz. Die soll dann auch etwas anders daherkommen als die von Sky, Vorbild für die Konferenz sei die NFL RedZone. Das heißt: Es gibt einen Konferenz-Kommentator, der immer zu hören ist und alle Spiele im Blick hat. Fällt in Stadion A ein Tor, geht man dorthin und übergibt an den Live-Kommentator des Einzelspiels. Passiert auf mehrere Plätzen gleichzeitig etwas, fasst der Konferenz-Kommentator die Geschehnisse zusammen. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man nicht für jedes Spiel zwei Kommentatoren (Livespiel plus Konferenz) benötigt. Die Details zum genauen Ablauf in der Konferenz werden derzeit noch erarbeitet. Mit den ersten Ergebnissen zeigt sich Gogel aber zufrieden.

Fernab der Konferenzen wird man natürlich auch alle Partien einzeln live zeigen. Da das in der Europa League aber eine ganze Menge sind, werden nicht alle auf deutsch kommentiert. Wenn an einem Donnerstag also 24 Spiele stattfinden, erhalten rund 12 davon einen deutschen Kommentar, die restlichen laufen mit englischen Kommentaren. "Wir wollen die Europa League aufwerten und dem Produkt mehr Respekt zollen", sagt Kay Dammholz am Mittwoch in Wien.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir mit der Champions League und der Europa League einen großen Sprung nach vorne machen wollen und müssen."

Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution DAZN

DAZN hat und wird noch viel investieren, um die Champions League und Europa League entsprechend ausführlich zu covern. Klar, dass sich das auch in den Abozahlen bemerkbar machen muss. Über die genaue Anzahl der Kunden macht der Dienst wie immer keine Angaben. Dammholz sagt aber: "Es ist kein Geheimnis, dass wir mit der Champions League und der Europa League einen großen Sprung nach vorne machen wollen und müssen. Das ist unsere Haupt-Erlösquelle." Die Kunden sollen für DAZN auch künftig 9,99 Euro zahlen - man will die Rechtekosten also über mehr Kunden und nicht über einen höheren Preis hereinholen.

Dammholz schließt zudem ganz explizit Unterbrecherwerbung aus. DAZN-Chef James Rushton hatte zuletzt in einem Interview ja angedeutet, künftig mit Werbung experimentieren zu wollen (DWDL.de berichtete). Was es ab der kommenden Saison schon geben wird, sind die kurzen UEFA-Sponsoren-Hinweise jeweils kurz vor dem Beginn der jeweiligen Partien. Die waren allerdings Bestandteil des Rechtepakets, DAZN verdient da also nicht mit.

