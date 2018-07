"Einfach hairlich": RTL II gibt Friseuren eine zweite Chance

© RTL II/Stefanie Schumacher

Nachdem RTL II "Einach hairlich - Die Friseure" vor einigen Monaten vorzeitig aus dem Daytime-Programm nahm, kehrt die Dokusoap schon bald zurück. Überraschend ist das Format diesmal sogar im Abendprogramm zu sehen.



06.07.2018 - 14:31 Uhr von Alexander Krei 06.07.2018 - 14:31 Uhr

Drei Wochen lang strahlte RTL II im April die neue Dokusoap "Einfach hairlich - Die Friseure" aus, machte damals aber wegen anhaltend schwacher Quoten vorzeitig Schluss. Gerade mal 80.000 Zuschauer sahen damals die letzte Folge auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr, im Schnitt lag der Marktanteil bei weniger als vier Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Umso überraschender gelingt dem Format von 99pro Media nun aber noch einmal ein zweiter Aufschlag - und das sogar im Abendprogramm. RTL II gibt "Einfach hairlich" ab dem 26. Juli eine weitere Chance und zeigt die Dokusoap jeweils donnerstags um 22:35 Uhr und damit im Anschluss an die neue Staffel von "Curvy Supermodel".

In der Sendung begleitet RTL II mehrere Friseure bei der Arbeit. Die Dokusoap wirft unter anderem einen Blick auf die beiden Zwillingsschwestern Hatice und Ayse, die sich in Frankfurt und München einen Namen als "Blondexpertinnen" gemacht haben.

Die Ausstrahlung von "Einfach hairlich - Die Friseure" im Anschluss an "Curvy Supermodel" bedeutet zugleich aber auch, dass sich RTL II in diesem Jahr ein Begleitmagazin zu seiner Castingshow sparen wird. Im vergangenen Jahr hatte der Sender drei Ausgaben gezeigt, damit aber im Schnitt nur etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren - offenbar zu wenig für eine Neuauflage.

