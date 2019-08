Nächster Abgang: Sky-Media-Chef Deissenberger geht

© Sky

Bei Sky wird die Führungsriege weiterhin konsequent ausgedünnt. Nun muss auch Thomas Deissenberger, der seit 2015 an der Spitze des Vermarkters Sky Media stand, seinen Hut nehmen. Im letzten Jahr trennte man sich schon von Martin Michel.



26.08.2019

Im März 2018 wurde Jacques Raynaud bei Sky Deutschland zum neuen Sport- und Vermarktungschef ernannt. Die Sky-Gruppe installierte damit einen Manager in Unterföhring, der zuvor acht Jahre lang schon bei Sky Italia für Sport und Vermarktung zuständig war. Und schon damals stellte sich manch einer die Frage, wie sich eigentlich der für Sport zuständige Roman Steuer sowie die beiden Sky-Media-Chefs Thomas Deissenberger und Martin Michel dauerhaft in der neuen Struktur einfügen würden.

Angesichts der seit einigen Monaten betriebenen Ausdünnung der Führungsriege ist spätestens jetzt klar: Gar nicht. Martin Michel musste bereits im Sommer vergangenen Jahres gehen, Roman Steuer erhielt im Juni seine Entlassungspapiere und nun hat es auch Thomas Deissenberger erwischt. In allen Fällen fielen die Verantwortungsbereiche direkt an Jacques Raynaud, der nun also auch alleiniger Geschäftsführers der Vermarktungstochter sowie weiterhin EVP Sports & Advertising Sales bei Sky Deutschland ist.

Deissenberger stand seit September 2015 - zunächst gemeinsam mit Martin Michel, an der Spitze von Sky Media. Während dieser Zeit gewann die Werbevermarktung für Sky zunehmen an Bedeutung, die Umsätze wuchsen im zweistelligen Prozentbereich. Unter seiner Führung wurde beispielsweise auch die Targeting-Lösung AdSamart eingeführt und eine bessere Abbildung der Sky-Reichweiten im AGF-Panel der Einschaltquotenerhebung erreicht. Auch beim zentralen Vermarktungsevent Screenforce Days war Deissenberger noch vor wenigen Wochen die Person, die Sky gegenüber den Kunden nach außen vertrat. "Thomas hat mit viel Dynamik und Innovationsreichtum den Erfolg von Sky Media entscheidend geprägt und dafür gesorgt, dass wir für die Herausforderungen des Werbemarktes bestens aufgestellt sind. Ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft", kommentiert Raynaud die Personalie.

