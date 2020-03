Pluto TV überarbeitet App-Design und Markenidentität

© Pluto TV

Das zu ViacomCBS gehörende werbefinanzierte Pluto TV hat seine Markenidentität überarbeitet und führt in diesem Zuge ein Update seiner App samt neuem Interface durch, mit dem das Benutzererlebnis verbessert werden soll.



03.03.2020 - 15:33 Uhr von Kevin Hennings 03.03.2020 - 15:33 Uhr

Zum Start des Frühjahrs verleiht sich Pluto TV eine frische Markenidentität. Dafür wurde für die werbefinanzierte App ein neues Interface-Design angerührt, sowie ein neues Logo kreiert. Die millionenschwere Kampagne wird mit dem Slogan "Drop In. It's Free" angeführt, was noch einmal mehr verdeutlichen soll, dass die Plattform kostenlos genutzt werden kann.

Das neue Design von Pluto TV soll das Videoangebot übersichtlicher präsentieren. Pluto TV bietet mittlerweile mehr als 50 Live-Sender und zudem über 1.000 Filme und Serien zum On-Demand-Abruf. Eine neue Kategorisierung sortiert diese Inhalte nun nach Genres.

Eine Favoritenfunktion soll zudem das Auffinden bestimmter Sender erleichtern. Entsprechend markiert, stehen die persönlichen Lieblingssender jetzt jeweils an oberster Stelle in den Senderlisten. Zudem lassen sich einzelne Inhalte auf die sogenannte "Watch List" setzen. Die so markierten Inhalte stehen im On-Demand-Bereich der App dann jederzeit zum direkten Zugriff bereit.

"Damit macht Pluto TV einen weiteren, wichtigen Schritt nach vorne in seiner Mission, den Planeten zu unterhalten", sagt Tom Ryan, CEO und Mitgründer von Pluto TV. "Dieses Update macht es den Zuschauern noch einfacher, ihre Lieblings-Stream-TV-Programme zu finden und zu genießen. Mit dieser Markenkampagne kommunizieren wir das zentrale Werteversprechen von Pluto TV und laden alle ein, eine kühne, neue Welt des Fernsehens mitzuerleben."

Die Kampagne der ViacomCBS-Tochter läuft unter dem Namen "Projekt Venezia" und gehört zur bislang größten des Unternehmens. Hierzulande können die mit ihr gebrachten Veränderungen bereits auf der iOS App sowie Amazon Fire TV betrachtet werden.

Mehr zum Thema Pluto TV rüstet nochmal mit weiteren Channels nach Pluto TV startet neue Serien- und Film-Kanäle Viacom startet Comedy-Central-Kanäle bei Pluto TV Viacom übernimmt kostenlosen Streamingdienst Pluto TV US-Streamer Pluto TV startet mit deutschem Programm



Teilen