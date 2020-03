Corona: Mediengruppe RTL verschiebt Streaming Summit

© MG RTL

Das grassierende Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den von der Mediengruppe RTL geplanten International Streaming Summit, der eigentlich in zwei Wochen stattfinden sollte. Nun hat man das Event erst einmal verschoben.



04.03.2020

Der für den 18. März angekündigte International Streaming Summit der Mediengruppe RTL wird wegen des Coronavirus vorerst nicht stattfinden, das hat das Unternehmen nun bestätigt. Ganz abgesagt werden soll der Event aber nicht, die Mediengruppe RTL hat die Veranstaltung lediglich verschoben. Man plane derzeit einen neuen Termin, heißt es aus Köln. Wenn man wisse, wann der International Streaming Summit 2020 stattfinden kann, werde man das Datum "sobald wie möglich" veröffentlichen. Geplant ist ein Termin im Sommer.

Mit der Verschiebung will die Mediengruppe RTL nach eigenen Angaben die "gesundheitliche Risiken für die Speaker und Teilnehmer aus vielen verschiedenen Ländern weltweit" ausschließen. Der International Streaming Summit ist eine erstmalig ausgerichtete internationale Fachkonferenz zu zentralen Themen und Trends der Streamingbranche. Zusammenbringen wollte man hochrangige Manager aus Streaming- und klassischer Senderwelt. Geplant waren Werkstattgespräche, Case Studies, Impulsvorträge und Best Practices in den Bereichen Werbe-Vermarktung, Distribution und Marketing. Zudem sollte die Bedeutung internationaler Ko-Produktionen und die Relevanz von lokalem Content diskutiert werden.

Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter TVNow, sagt nun: "Die Mediengruppe RTL informiert die Menschen in Deutschland rund um die Uhr im TV und in ihren digitalen Angeboten über den aktuellen Stand der Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus. Wie viele Menschen bewegt auch uns persönlich die Eingrenzung des Coronavirus sehr. Die Mediengruppe RTL hat bereits für die Mitarbeiter eine Reihe von Maßnahmen definiert, um sich zu schützen." Henning Nieslony , Co-Geschäftsleiter TVNow ergänzt: "Da ist es auch für uns nur konsequent, den ersten ‚International Streaming Summit‘ zu verschieben, um gesundheitliche Gefahren für unsere nationalen und internationalen Gäste auszuschließen. Wir freuen uns nun sehr auf den kreativen Austausch mit weltweiten Streaming- Experten zu einem späteren Zeitpunkt."

