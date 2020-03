Disney+-Launch-Event abgesagt, MIPTV wackelt

© Walt Disney

Das Coronavirus hat immer mehr Auswirkungen auf Veranstaltungen jeder Art. In Deutschland wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt, Disney hat das europäische Launch-Event für Disney+ gestrichen. Und auch die MIPTV steht auf der Kippe.



03.03.2020 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 03.03.2020 - 16:24 Uhr

Am 24. März startet Disney+ in weiten Teilen Europas - am kommenden Donnerstag wollte man das mit einem großen Launch-Event begleiten. In London sollten Führungskräfte des Medienkonzerns anwesend sein und Journalisten den Streamingdienst vorstellen. Auch einige Protagonisten und Kreative von Disney+-Produktionen waren angekündigt. Journalisten aus ganz Europa waren in London erwartet worden - angesichts des Coronavirus hat Disney das Event nun abgesagt.

Auch einen für Freitagvormittag angesetzte Pressekonferenz mit Disney-Managern wurde gestrichen. "Aufgrund einer Reihe von Absagen und zunehmender Besorgnis über die Aussicht, zu diesem Zeitpunkt international zu reisen, haben wir beschlossen, unsere Disney+-Startveranstaltungen abzusagen", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. In der kommenden Woche soll es via Webcast eine Pressekonferenz zu Disney+ geben. An den grundsätzlichen Plänen für den Start hat sich aber nichts geändert. Disney+ wird in Deutschland 6,99 im Monat oder 69,99 Euro im Jahr kosten. Durch den relativ niedrigen Preis will Disney seinen Streamingdienst schnell etablieren und eine große Nutzerbasis aufbauen.

Unterdessen ist auch unklar, welche Auswirkungen das Coronavirus auf die MIPTV haben wird. Die Fernsehmesse soll eigentlich zwischen dem 30. März und 2. April in Cannes stattfinden - ob es dazu aber wirklich kommt, erscheint derzeit fraglich. In Frankreich ist eigentlich entschieden worden, Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen vorübergehend zu verbieten - das würde auch auf die MIPTV zutreffen. Der Veranstalter Reed Midem erklärte zuletzt noch, dass die MIPTV wie geplant stattfinde. Gleichzeitig hieß es, dass man die Entwicklungen kontinuierlich beobachten werde. Die Immobilienmesse MIPIM, die in der kommenden Woche hätte stattfinden sollen, wurde vom Reed Midem bereits auf den Sommer verschoben. Für die diesjährige MIPTV hatte der Veranstalter schon viele Veränderungen angekündigt (DWDL.de berichtete).

