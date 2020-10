Der Nachrichtensender Welt hat angekündigt, wie man die Berichterstattung rund um die US-Präsidentschaftswahl Anfang November gestalten will. So soll unter dem Titel "Kampf ums Weiße Haus – US-Wahl 2020" am 3. und 4. November auf allen Kanälen über die Wahl berichtet werden. Ab Mitternacht meldet sich Tatjana Ohm aus dem Welt-Studio und leitet die lange Wahlnacht ein. Carsten Hädler präsentiert an der Vidiwall die Zahlen aus allen 50 US-Bundesstaaten.

Hinzu kommen noch "Experten der US-Politik", die die laufenden Ereignisse beim Sender analysieren sollen. Reaktionen aus den sozialen Netzwerken soll Marie Przibylla einfangen. Im Laufe des 4. November, wenn dann voraussichtlich der Sieger der Wahl feststeht, will Welt einordnen und diskutieren.

Aus den USA meldet sich natürlich Steffen Schwarzkopf, Leiter des Welt-Studios in Washington. Darüber hinaus sollen aber auch viele weitere Mitarbeiter der gedruckten "Welt" sowie des Senders aus den Staaten berichten. Vor Ort sein werden auch Stefan Beutelsbacher, Carolina Drüten, Nancy Lanzendörfer, Paul Sonntag, Hannes Stein, Daniel Sturm und Daniela Will. Zum Welt-US-Wahl-Team in Berlin gehören neben Tatjana Ohm, Carsten Hädler und Marie Przibylla auch Sonja Gillert und Clemens Wergin.