Auch für ABC heißt es in der kommenden TV-Season wieder "Back-to-Normal" - doch eine Nachwirkung der Corona-Notsaison lässt sich trotzdem noch beobachten: Nachdem die eigentlich stets im Sommer beheimatete "Bachelorette" letztes Jahr notgedrungen in den Herbst verlegt worden war und dort ihre Sache dann sogar ganz passabel machte, hält man an dieser Programmierung fest.

Das Bedeutet auch: ABC füllt im Herbst 2021 vier von sechs Abenden zwischen 20 und 22 Uhr mit Non-fiktionalem Programm. Montags hält man an "Dancing with the Stars" fest, freitags läuft "Shark Tank", sonntags setzt man weiter auf Gameshows und zeigt dort neben "Supermarket Sweep" auch im Herbst weiter den Klassiker "Celebrity Wheel of Fortune", nachdem man das "Glücksrad" in der Promi-Version Anfang des Jahres eigentlich eher als Lückenfüller in die Primetime verlegt hatte, damit aber ziemlich gute Erfahrungen gemacht hatte.

Serien findet man bei ABC dementsprechend abendfüllend nur noch mittwochs und donnerstags, wobei donnerstags weiter "Grey's Anatomy" und der Ableger "Station 19" zu sehen sind und mittwochs weiter die Comedyserien ihre Heimat haben. Hier gibt es im Herbst einen Neuling: "The Wonder Years" bildet mit "The Goldbergs" künftig eine Art Nostalgie-Block. Es handelt sich um eine Neuauflage des gleichnamigen Klassikers von Ende der 80er. Don Cheadle blickt darin auf seine Kindheit und Jugend in einer schwarzen Mittelklasse-Familie in den 60ern. "Home Economics" rutscht dafür zwei Stunden nach hinten und läuft nun nach "The Conners".

Ansonsten gibt's nur um 22 Uhr Platz für Serien - und dementsprechend hält sich ABC in Sachen Neustarts sehr zurück, gerade mal eine neue Drama-Serie schafft es im Herbst ins Programm: "Queens". Vier Frauen im Alter von inzwischen über 40 treffen sich darin wieder, um an ihre alten Erfolge anzuknüpfen - in den 90ern bildeten sie nämlich die Hip-Hop-Band "Nasty Bitches". Auch darüber hinaus hat ABC bislang nur drei weitere Serien für die Mid-Season vorgestellt, darunter zwei neue Comedys. Dort ist Nachschub schon deswegen nötig, weil man sich mit "American Housewife", "Call your mother" und "Mixed-ish" gleich von drei Serien trennt und auch "Black-ish" zu Ende bringt. Abgesetzt hat ABC daneben mit "Rebel" und "For Life" gleich zwei Anwaltsserien.

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 Dancing with the Stars The Bachelorette The Goldbergs Station 19 Shark Tank Celebrity Wheel of Fortune 20:30 The Wonder Years 21:00 The Conners Grey's Anatomy 20/20 Supermarket Sweep 21:30 Home Economics 22:00 The Good Doctor Queens A Million Little Things Big Sky The Rookie

Die neuen Comedy-Serien

Abbott Elementary: Eien Gruppe engagierter Lehrerinnen und Lehrer und ihr leicht unmusikalischer Direktor versuchen an einer öffentlichen Schule in Philadelphia, ihren Schülerinnen und Schülern allen Widrigkeiten zum Trotz zu helfen, erfolgreich in ihre Leben zu starten. Dabei ist die Schule eigentlich hoffnungslos unterfinanziert und unterbesetzt.

Maggie: Die Titel-Figur hat eine besondere Gabe: Maggie ist Hellseherin, die regelmäßig die Zukunft ihrer Freunde, Eltern, Klienten oder auch von Fremden, denen sie auf der Straße begegnet sieht. Daran hat sie sich gewöhnt - doch dann sieht sie plötzlich einen Schnipsel aus ihrer eigene Zukunft...

The Wonder Years: Inspiriert von der gleichnamigen Serie aus den späten 80ern ist auch das neue "The Wonder Years" eine Coming-of-Age-Geschichte, die in den späten 1960er Jahren spielt und einen nostalgischen Blick auf eine schwarze Mittelklasse-Familie in Montgomery, Alabama, durch die Sichtweise des 12-jährigen Dean wirft. Mit der Weisheit seiner erwachsenen Jahre zeigen Deans hoffnungsvolle und humorvolle Erinnerungen, wie seine Familie ihre "Wunderjahre" in einer turbulenten Zeit durchlebte. Don Cheadle spielt den erwachsenen Dean Williams, Elisha “EJ” Williams den jungen.

Die neuen Drama-Serien

Queens: Vier Frauen jenseits der 40, die sich voneinander entfremdet und keinen Kontakt mehr zueinander haben, finden sich in der neuen Serie "Queens" wieder zusammen, um an ihren einstigen Ruhm und die vergangenen Erfolge anzuknüpfen, die sie noch in den 90ern hatten - damals mischten sie als "Nasty Bitches" die Hip-Hop-Welt auf.

Women of the Movement: Die Miniserie erzählt die Geschichte von Mamie Till-Mobley, die 1955 ihr Leben riskierte, um Gerechtigkeit zu finden, nachdem ihr Sohn Emmett im Jim-Crow-Südstaat brutal ermordet wurde. Nicht gewillt, den Mord an Emmett aus den Schlagzeilen verschwinden zu lassen, beschließt Mamie, ihren Schmerz auf die Weltbühne zu tragen, als Aktivistin für Gerechtigkeit aufzutreten und die Bürgerrechtsbewegung zu entfachen, wie wir sie heute kennen.