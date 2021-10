Wenige Filme besitzen einen derartigen Kultstatus wie jene der "Sissi"-Reihe - entsprechend hoch dürften die Erwartungen an die neue "Sisi"-Serie sein, die beim TVNow-Nachfolger RTL+ sowie im linearen RTL-Programm noch im Laufe dieses Jahres ihre Premiere feiern wird. Die Weltpremiere steht indes schon am Montagabend an - im Rahmen des an die Fernsehmesse MIPCOM angelehnten TV-Festivals Canneseries.

Und noch bevor die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer einen Blick auf das Werk werfen konnten, hat sich RTL dazu entschlossen, "Sisi" in eine zweite Staffel zu schicken. Das kündigte Fiction-Chef Hauke Bartel am Sonntagabend im Rahmen vor geladenen Gästen am Rande der MIPCOM an.

© RTL / Boris Breuer Hauke Bartel

Und nicht nur da: Beta Film hat bereits im Vorfeld der Weltpremiere eine Reihe von Deals abgeschlossen, die eine weltweite Ausstrahlung der Serie garantieren. So wurde die sechsstündige erste Staffel unter anderem vom italienischen Privatsender-Anbieter Mediaset erworben, aber auch Globoplay in Brasilien, NPO in den Niederlanden, RTL in Ungarn, RTVS in der Slowakei und Viasat World in Osteuropa, Griechenland, Zypern und der Türkei haben sich schon die Rechte gesichert. Dazu kommen Verträge mit VTM in Belgien, TF1 in Frankreich und dem österreichischen ORF.

Rund um die Weltpremiere plant RTL derweil am Montagabend einen Livestream vom Roten Teppich, für den sich Moderator Maurice Gajda aus Cannes melden wird - zu sehen unter anderem auf RTL.de und bei TVNow, das in wenigen Wochen in RTL+ umbenannt werden soll.

Doch nicht nur in Köln arbeitet man derzeit an einer "Sisi"-Serie: Unter dem Arbeitstitel "The Empress" haben vor einiigen Wochen auch die Dreharbeiten für eine neue Netflix-Serie rund um die Kaiserin begonnen. Während bei der RTL-Version Dominique Devenport und Jannik Schümann in die Rolle von Sisi und Franz schlüpfen, wird das junge Kaiserpaar bei Netflix von Devrim Lingnau und Philip Froissant verkörpert.