Für viele Produzenten gilt die erste eigene Netflix-Serie noch immer als Ritterschlag. Umso größer dürfte der Sprung zu bewerten sein, wenn man zuvor nicht Filme und Serien fürs Fernsehen produziert hat, sondern Short-Form-Content für soziale Netzwerke und mobile Plattformen. Georg Ramme hat diesen Sprung gemacht. Seine erste Netflix-Serie als Produzent und Showrunner ist gerade angelaufen.

Natürlich hat es dem Gründer und Geschäftsführer der Load Studios enorm geholfen, dass er mit Julien Bam einen der größten Namen der deutschen Digital-Video-Szene an seiner Seite hatte. Bam spielt in "Life's a Glitch" sich selbst (DWDL.de berichtete), seine zahlreichen Fans werden es mutmaßlich lieben, wenn er und sein Freund Joon Kim nach einem Unfall in einer Parallelwelt voller skurriler Subkulturen aufwachen.

Für Ramme bedeutet "Life's a Glitch" den Start in ein neues Geschäftsfeld. Unter dem Label "Load! Originals" will er künftig vermehrt hochwertige Serien und Filme für Streaming-Plattformen, TV-Sender und Filmverleiher produzieren. "Die Entwicklung von Originals ist Teil einer bewussten strategischen Erweiterung. Wir sind erwachsener geworden und haben uns personell breiter aufgestellt", sagt Ramme im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Wir sehen einen klaren Bedarf im Markt für Longform-Inhalte, die sich eher an Digital Natives und ihre Themen richten. Da sind wir zu Hause und vielleicht denken wir stärker in Köpfen und Communities als andere Film- und Fernsehproduzenten."

Parallel wird das bisherige Kerngeschäft des 2017 gegründeten Berlin-Kreuzberger Unternehmens unter dem Label "Load! Branded" fortgeführt. Hier entstehen vor allem digitale Bewegtbild-Kampagnen für Agenturen und Marken, zuletzt etwa eine Snapchat- und Instagram-Kampagne für die Allianz, Wahlkampfvideos und Animationen für Bündnis 90/Die Grünen, die YouTube-Show "Fanta Flavour Battle" mit Rezo oder die Facebook-Live-Show "Burger King Specktakel" mit Aaron Troschke. Im Zuge der Erweiterung hat Ramme die Zahl der festen Mitarbeiter von 15 auf 25 erhöht und vor allem Development Producer engagiert. Die Leitung der Originals-Unit hat Creative Producer Daniel Jacobs übernommen, ein eigener Leiter fürs Branded-Geschäft soll voraussichtlich zum Jahreswechsel kommen.

Die Gesellschafter der Load Studios GmbH

Gesellschafter Ort Beteiligung Leonine Licensing AG München 42,85 % Dr. Georg Ramme Berlin 36,00 % Sascha Mennel München 19,71 % Woltertainment GmbH Köln 1,43 %

Quelle: Handelsregister

Über neue Projekte mag Ramme noch nicht sprechen, nur so viel: Drei Serien sind mit Partnern im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Als Netflix Ende September den Trailer zu "Life's a Glitch" veröffentlichte, registrierte der Load-Chef plötzlich zunehmendes Interesse von potenziellen Auftraggebern, mit denen es zuvor noch keinen Kontakt gegeben hatte. Man könnte das als eine erste Bestätigung für Rammes These vom "klaren Bedarf im Markt" werten. Für den erfahrenen Digital-Manager schließt sich jedenfalls ein Kreis, der bereits 2008 mit frühen Webserien-Versuchen wie den "Candy Girls" auf MySpace oder "Deer Lucy" auf Bild.de begann. Bei der damaligen Produktionsfirma MME Entertainment brachte Ramme als einer der Ersten im deutschen Markt Plattformen und Werbepartner für seriell angelegte Online-Videoformate zusammen. Später baute er für Endemol Shine erst die deutsche, dann die weltweite Digital- und Branded-Unit auf.

Sein früherer Chef Marcus Wolter scheint noch immer große Stücke auf Ramme zu halten. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Woltertainment hat er in Load Studios investiert. Den größten Anteil, aber keine unternehmerische Mehrheit hält inzwischen Leonine Studios. Die von Fred Kogel geführte Mediengruppe hat die 43-Prozent-Beteiligung mit Aufkauf der Tele München Gruppe übernommen. Nach möglichen inhaltlichen Synergien befragt, sagt Ramme: "Wir stehen mit unserem Minderheitsgesellschafter Leonine Studios im guten, regelmäßigen Austausch, arbeiten aber strategisch und operativ völlig unabhängig voneinander."