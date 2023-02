Nach kaum mehr als einer Woche haben die Verantwortlichen bei RTLzwei offensichtlich bereits den Glauben daran verloren, dass sich "Music Drive In" im Vorabendprogramm doch noch zum Erfolg mausern wird. Wegen anhaltend desolater Quoten wird der Privatsender den von SEO Entertainment produzierten Neustart noch in dieser Woche wieder aus dem Programm nehmen.

Die vorerst letzte Folge des Musik-Formats, bei dem es sich um die Adaption einer südkorenischen Show handelt, läuft demnach schon an diesem Mittwoch - nach acht von ursprünglich 15 geplanten Ausgaben ist damit also Schluss. Den Sendeplatz um 17:05 Uhr füllt RTLzwei zunächst mit der "Südklinik am Ring", die somit vorübergehend wieder im Doppelpack laufen wird. Die Scripted Reality markierte erst am Freitag mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe einen neuen Quoten-Rekord und auch am Montag lief es mit 6,1 Prozent ungewöhnlich gut.

Ganz anders dagegen die Lage bei "Music Drive In": Die bislang sechs ausgestrahlten Folgen verbuchten im Schnitt nur einen Marktanteil von rund 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Start in die neue Woche hatten insgesamt gerade mal 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Ob die noch ausstehenden Folgen noch einmal auf einem anderen Sendeplatz zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt.

Noch in diesem Monat wird RTLzwei um 17:05 Uhr übrigens den nächsten Neustart testen: Ab dem 20. Februar übernimmt "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" den werktäglichen Sendeplatz um 17:05 Uhr. Dabei handelt es sich um eine Produktion von south&browse.