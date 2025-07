Weil in der vergangenen Woche Samstag die deutsche U21-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft gegen England antrat und damit schon im Vorfeld klar war, dass Sat.1 sehr hohe Quoten einfahren würde, änderten RTL und Das Erste ihre Programme. Beim Privatsender verschob man das Jubiläum von Cindy aus Marzahn um eine Woche, im Ersten verschwand die "Maus"-Show kurzfristig aus dem Programm. An diesem Samstag haben die Sender die beiden Formate nachgeholt - und auch dabei lief nicht alles rund.

Zunächst RTL: "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink" erreichte lediglich 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nur 220.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Damit waren für RTL bei den 14- bis 49-Jährigen schlechte 7,4 Prozent Marktanteil drin. Wiederholungen von "Frei Schnauze" lagen später noch unter diesem Niveau. Am Ende reichte es für RTL nur für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent.

Die "Maus"-Show im Ersten erreichte immerhin 2,30 Millionen Menschen, aber auch das ist die niedrigste jemals gemessene Reichweite für die Show, die normalerweise aber auch nicht im Hochsommer sendet. Der bisherige Tiefstwert wurde um rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterboten - aufgestellt im August 2024, also auch an einem der seltenen Sommer-Termine. Mit 13,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 11,9 Prozent bei den Jüngeren lief es für die Show an diesem Samstag aber recht gut. Am Samstag hat sich Moderatorin Esther Sedlaczek nun vorerst von der Show verabschiedet, sie geht in eine Babypause. Die nächste Ausgabe wird von Florian Silbereisen präsentiert.

Dass sich beide Shows vergleichsweise schwer taten, dürfte auch an der Konkurrenz gelegen haben. In Sat.1 hatten die "Besten Comedians Deutschlands" durch die Klub-WM einen starken Vorlauf - am späten Abend sorgte dann erneut das Turnier für hohe Quoten. Im ZDF war die Fußball-EM der Frauen zu sehen und holte gute Quoten. Und dennoch: Die Entscheidungen, die Shows zu verschieben, waren wohl dennoch richtig. Mit dem Finale der U21-EM erzielte Sat.1 vor einer Woche teils mehr als 6 Millionen Menschen sowie über 40 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum (DWDL.de berichtete).

Sportlich ging es am Samstag übrigens auch im Ersten zu, allerdings tagsüber. Der Sender übertrug die erste Etappe der diesjährigen Tour de France und erreichte damit 980.000 Menschen. Insgesamt waren damit 11,7 Prozent drin, auf einem ähnlichen Niveau (11,9 Prozent) lag die Übertragung auch beim jungen Publikum. Damit kann man beim Sender in Summe zufrieden sein.

Doch zurück zur Primetime, wo sich vor allem RTLzwei über hohe Quoten freuen konnte. "Zurück in die Zukunft II" erreichte zur besten Sendezeit 660.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe erreichte der Streifen 7,6 Prozent und lag sogar noch knapp vor dem Cindy-Jubiläum bei RTL. "Zurück in die Zukunft III" steigerte sich bei RTLzwei am späten Abend sogar noch auf richtig starke 10,3 Prozent, die Gesamtreichweite stieg auf 750.000.

Überhaupt nicht mithalten konnte da Vox, das mit "Die Addams Family 2" nur 300.000 Menschen erreichte, "Air Force One" lag später bei 400.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,8 und 4,5 Prozent gemessen. Für eine ziemlich ungewöhnliche Programmierung entschied sich ProSieben: "Galileo 360° Ranking XXL" war zwischen 20:15 und 4:45 Uhr in der Früh zu sehen - das XXL im Titel war also keine Übertreibung. Bis zum Ende des Quotenmessung um 3 Uhr wurden 7,5 Prozent Marktanteil gemessen, die Gesamtreichweite lag aufgrund der langen Sendezeit nur bei 310.000.

