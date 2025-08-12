Mit der Wiederholung von "Rehragout-Rendezvous" hat Das Erste am Montag seine diesjährige "Sommerkino"-Reihe beendet. Der Film feierte im vergangenen Jahr im Rahmen der Reihe seine Premiere und sorgte damals für richtig hohe Quoten - und auch jetzt können die Verantwortlichen zufrieden sein. 3,23 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten für 16 Prozent Marktanteil. Damit lag man nur knapp hinter dem ZDF, das in der Primetime mit "Unter anderen Umständen" auf 3,36 Millionen sowie 16,6 Prozent kam.

Beim jungen Publikum lag allerdings die ARD-Komödie vorn: 380.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Ersten nicht nur den Primetime-Sieg beim jungen Publikum, auch der Marktanteil in Höhe von 10,6 Prozent kann sich sehen lassen. "Unter anderen Umständen" kam zur gleichen Zeit im ZDF lediglich auf 3,5 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag "Rehragout-Rendezvous" (13,6 Prozent) noch vor dem ZDF-Krimi (7,1 Prozent).

Während sich die "Tagesthemen" im Anschluss noch bei einem knapp zweistelligen Gesamtmarktanteil halten konnten, lag die Doku-Schiene im weiteren Verlauf des Abends bei einstelligen Werten. Das ZDF unterhielt ab 22:15 Uhr mit dem Film "Blutroter Sommer" immerhin noch 1,67 Millionen Menschen und fuhr damit 13,1 Prozent ein. Aber auch hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 3,8 Prozent.

Am Ende war das ZDF mit 14,8 Prozent Tagesmarktanteil mal wieder der erfolgreichste Sender, beim jungen Publikum war der Erfolg angesichts von 4,3 Prozent jedoch sehr überschaubar. Hier musste man sich auf Tagesbasis sogar ZDFinfo geschlagen geben, der Spartensender brachte es auf etwas bessere 4,4 Prozent - für ZDFinfo ist das ein großer Erfolg. So startete man in der Primetime zwar mit nur 2,1 Prozent ("Faszination Urzeit - Verlorene Welten"), konnte sich aber nach und nach steigern. Nach Mitternacht waren sogar zweistellige Werte drin, in der Daytime lag "Terra X" teilweise bei mehr als 6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;