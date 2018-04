RTL II gewinnt mit "Hartz und herzlich" die Primetime

© RTL II

Die Konkurrenz ist schwach gewesen, "Hartz und herzlich" drehte gleichzeitig mächtig auf: RTL II hat am Dienstag die Primetime in der werberelevanten Zielgruppe gewonnen. Und auch sonst kann man beim Sender zufrieden sein.



11.04.2018 - 09:02 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2018 - 09:02 Uhr

"Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" ist am Dienstag das meistgesehene Programm des jungen Publikums in der Primetime gewesen. 920.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren mit dabei und trieben den Marktanteil auf 10,0 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche konnte das Format rund 200.000 junge Zuschauer hinzugewinnen, der Marktanteil stieg um drei Prozentpunkte. Nur "RTL Aktuell", "GZSZ" und die "Tagesschau" hatten am Vorabend noch mehr Zuschauer als das RTL-II-Format. Insgesamt sahen 1,62 Millionen Menschen zu.

Als keine gute Entscheidung erwies es sich dann allerdings, im Anschluss an die Sozialdoku noch einmal "Stahl:hart gegen Mobbing" zu zeigen. Die Wiederholung der Auftaktfolge des neuen Formats, das am Montag gut gestartet war, versagte mit nur 4,6 Prozent Marktanteil. Davor lief es am Vorabend rund: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" kamen jeweils auf zweistellige Werte, mit 10,5 und 10,4 Prozent lagen sie deutlich oberhalb des Senderschnitts. Und am Nachmittag holte auch die neue Friseur-Dokusoap "Einfach hairlich" solide 5,8 Prozent und konnte sich damit im Vergleich zum Auftakt am Montag deutlich steigern.

Über gute Quoten konnte sich auch Vox freuen, auch wenn man nicht an RTL II heran kam. Eine neue Folge von "Hot oder Schrott" erreichte in der Primetime 680.000 junge Zuschauer und 7,3 Prozent, 1,17 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Bei kabel eins präsentierte sich "Achtung Abzocke" auf einem mittelmäßigen Niveau: Mit rund einer Million Gesamt-Zuschauer waren beim jungen Publikum 5,0 Prozent Marktanteil drin. Das "K1 Magazin" steigerte sich im Anschluss jedoch auf bessere 6,2 Prozent, ehe "Abenteuer Leben" sogar 8,4 Prozent holte.

