am 21.01.2022 - 12:20 Uhr

Die IVW-Zahlen waren für die Springer-Zeitungen in den letzten Jahren meist keine erfreuliche Angelegenheit, im Schluss-Quartal 2021 hielt sich "Bild" nun aber recht wacker: Die verkaufte Auflage ging im Vergleich zum Vorjahresquartal nur leicht um 1,7 Prozent auf knapp unter 1,1 Millionen Exemplare zurück - wobei die harten Auflagen-Kategorien Abo und Einzelverkauf ein deutlich stärkeres Minus von 5,8 Prozent aufweisen. Den Unterschied machen deutlich mehr sogenannten "Sonstige Verkäufe" im E-Paper-Bereich - die dort auftauchen, weil sie wohl unter dem Print-Preis abgegben wurden. Auch die "BamS" profitiert vom E-Paper-Effekt, hier ging der jährliche Rückgang auf nur noch 0,5 Prozent zurück.

Bei der "Welt" kann Springer diesmal sogar steigende Zahlen vermelden - die Zahlen sind allerdings nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar, weil es nun keine (mutmaßlich schwache) Samstags-Ausgabe der "Welt" mehr gibt, dafür wird die "Welt am Sonntag" nun auch schon samstags verkauft, kann also länger Käufer finden. Die "WamS" kann ihre Auflage so jedenfalls um 5,4 Prozent auf knapp 324.000 Exemplare steigern, die harte Auflage legte sogar um 7,1 Prozent zu. Bei der "Welt" beträgt das Auflagen-Plus ohne die Samstags-Ausgabe sogar 14,7 Prozent - die harte Auflage ging allerdings trotzdem um (überschaubare) 2,4 Prozent zurück.

Digital-Abos sind es auch, die die "Zeit" seit längerem von Rekord zu Rekord eilen lässt, im vierten Quartal wurde nun erstmals die Marke von 600.000 Verkäufen übertroffen, ein Zuwachs von rund zehn Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auch beim "Spiegel" ist es vor allem dieser Effekt, der für einen Auflagen-Anstieg auf knapp 700.000 verantwortlich ist, 7,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Von "Print-Auflage" kann man an dieser Stelle allerdings kaum noch sprechen, mehr als 230.000 davon sind inzwischen E-Paper - also häufig einfach die Nutzung von Spiegel+ im Web.

Auch Konkurrent "Focus" konnte seine Auflage übrigens leicht um 0,3 Prozent (+1,1 Prozent in den harten Auflagenkategorien) steigern, der "Stern" hingegen verliert weiter an Boden. Zwar geht's nicht mehr so rasant abwärts wie zu schlimmsten Zeiten, ein Minus von weiteren 5,2 Prozent ist trotzdem wenig erfreulich. Die verkaufte Auflage liegt inzwischen noch bei 350.000, wovon nur 232.000 auf die harten Auflagen-Kategorien Abo und Einzelverkauf zurückgehen.

Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte

4/2021 Verkaufte

4/2020 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.659.928 1.757.624 -97.696 -5,6 % Bild 1.097.870 1.116.650 -18.780 -1,7 % TV Digital 989.724 1.060.959 -71.235 -6,7 % Nur TV Plus 866.695 854.127 +12.568 +1,5 % Landlust 853.476 886.391 -32.915 -3,7 % TV Direkt 818.398 867.115 -48.717 -5,6 % Hörzu 817.877 865.588 -47.711 -5,5 % TV Movie 706.804 722.968 -16.164 -2,2 % Der Spiegel 699.678 649.235 +50.443 +7,8 % Bild Am Sonntag Gesamt 641.977 645.352 -3.375 -0,5 % Die Zeit 600.683 547.390 +53.293 +9,7 % TV Pur 595.180 575.856 +19.324 +3,4 % Auf Einen Blick 567.751 613.819 -46.068 -7,5 % TV Spielfilm 566.439 614.099 -47.660 -7,8 % Freizeit Revue 481.637 518.114 -36.477 -7,0 %

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

Eine der größten Erfolgsgeschichten im Print-Bereich schreibt weiterhin das Magazin "Katapult". Inzwischen liegt die Auflage schon bei mehr als 90.000 Exemplaren, nochmal etwa 15.000 mehr als im 3. Quartal und im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar ein Plus um fast ein Drittel. Zwei Jahre zuvor hatte die verkaufte Auflage sogar nur bei knapp über 25.000 Exemplaren gelegen. Das sehr starke Plus von "Hirschhausens Stern Gesundheit" sollte man hingegen nicht überinterpretieren, durch die zwei-monatliche Erscheinungsweise kommt es hier immer wieder zu sehr starken Schwankungen von Quartal zu Quartal. Bei "Color Foto" hat sich zwar die verkaufte Auflage mehr als verdoppelt, im Abo und Einzelverkauf ging's aber sogar rasant um ein Viertel runter.

Die größten Gewinner

Verkaufte

4/2021 Verkaufte

4/2020 +/-

absolut +/-

in Prozent Die Zeit 600.683 547.390 +53.293 +9,7 % Der Spiegel 699.678 649.235 +50.443 +7,8 % Lego Ninjago 169.910 136.800 +33.110 +24,2 % Dr. V. Hirschhausens Stern G 60.652 28.019 +32.633 +116,5 % Color Foto 41.789 18.263 +23.526 +128,8 % Petra 80.072 57.498 +22.574 +39,3 % Lego Star Wars 63.164 40.628 +22.536 +55,5 % Katapult Magazin Für Ka 90.371 68.554 +21.817 +31,8 % Total Tierlieb! 41.947 20.740 +21.207 +102,3 % TV Pur 595.180 575.856 +19.324 +3,4 % Prinzessin Lillifee 88.161 70.150 +18.011 +25,7 % Illu Der Frau 116.980 99.007 +17.973 +18,2 % Welt Am Sonntag 323.815 307.143 +16.672 +5,4 % Bild Der Frau Gut Kochen &am 77.653 62.116 +15.537 +25,0 % Revue Heute 84.498 70.211 +14.287 +20,3 %

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

Die Liste der größten Verlierer wird mal wieder von Programmzeitschriften angeführt - was aber nicht weiter verwundert, weil diese Kategorie einfach noch immer die höchsten Gesamt-Auflagen erreicht. Die Auflage der "TV 14" etwa sank um fast 100.000, lag aber trotzdem noch bei 1,66 Millionen und damit weit über der anderer Kauftitel egal welcher Kategorie. "TV Digital" verlor 6,7 Prozent der Auflage und rutschte damit unter die Millionen-Marke, liegt im Zeitschriften-Bereich aber trotzdem noch auf Platz 2.

Die größten Verlierer

Verkaufte

4/2021 Verkaufte

4/2020 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.659.928 1.757.624 -97.696 -5,6 % TV Digital 989.724 1.060.959 -71.235 -6,7 % Bild Der Frau 481.255 533.277 -52.022 -9,8 % TV Direkt 818.398 867.115 -48.717 -5,6 % Hörzu 817.877 865.588 -47.711 -5,5 % TV Spielfilm 566.439 614.099 -47.660 -7,8 % Auf Einen Blick 567.751 613.819 -46.068 -7,5 % Freizeit Exklusiv 83.716 125.900 -42.184 -33,5 % Freizeitwoche 300.605 341.705 -41.100 -12,0 % Freizeit Revue 481.637 518.114 -36.477 -7,0 % Auto Bild 229.737 264.942 -35.205 -13,3 % Freizeit Spass 256.140 290.899 -34.759 -11,9 % Landlust 853.476 886.391 -32.915 -3,7 % Lisa 157.912 188.472 -30.560 -16,2 % Kinder 116.025 146.334 -30.309 -20,7 %

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

Im Folgenden: Die Entwicklung der Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur noch die harten Kategorien Abo und Einzelverkauf betrachtet. Sortiert nach Segmenten: