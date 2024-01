Mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" in der vergangenen Woche ordentlich bei Vox gestartet. In Woche zwei sieht die Welt aber schon ganz anders aus: Die Reichweite ging spürbar auf 640.000 zurück, davon waren 260.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser jüngeren Altersklasse lag bei schlechten 4,4 Prozent.

Der Einbruch ist in Teilen sicherlich auf das Handball-Match der deutschen Nationalmannschaft zurückzuführen, das zur gleichen Zeit im Ersten übertragen wurde und dort für fantastische Quoten sorgte (DWDL.de berichtete). Am besten schlug sich gegen diese Konkurrenz beim jungen Publikum ProSieben: Die Schnipselshow "Darüber… die Welt" unterhielt 460.000 Zuschauende zwischen 14 und 49, das entsprach 8,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 840.000 Menschen zu.

RTL erreichte mit einer "Dünentod"-Wiederholung zwar 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen aber nur 400.000 aus der klassischen Zielgruppe, was dort nur zu 6,7 Prozent führte. Später lief es für den Sender etwas besser: "RTL Direkt" steigerte sich überraschend stark auf 10,5 Prozent, "Extra" und "Spiegel TV" erreichten 9,0 und 8,4 Prozent.

Einbußen musste derweil auch Sat.1 bei der neuen US-Serie "Criminal Minds: Evolution" hinnehmen. Zwei Folgen lagen bei 1,02 und 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, beim jungen Publikum wurden lediglich 5,3 und 5,4 Prozent gemessen. Zum Start vor einer Woche waren noch 6,5 und 7,7 Prozent drin - auch hier dürften die deutschen Handballer Zuschauer gekostet haben. In der klassischen Zielgruppe musste sich Sat.1 am Dienstag jedenfalls noch hinter RTLzwei einsortieren, wo "Hartz und herzlich" 5,6 Prozent Marktanteil holte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt