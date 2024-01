Etwas mehr als fünf Millionen Menschen sahen am ersten Weihnachtsfeiertag im Zweiten Deutschen Fernsehen eine neue "Helene Fischer Show" – an diesem Sonntag nun gab es erneut ein Showprogramm mit Fischer zu sehen, diesmal im Ersten. Dabei handelte es sich aber nicht um ein Programm, das extra für das TV konzipiert wurde. "Helene Fischer – Rausch live" war der Konzertfilm ihrer erfolgreichen Tour 2023, der im Ersten zwischen 20:15 Uhr und kurz vor 23 Uhr lief. Er lockte im Schnitt 2,99 Millionen Menschen ab drei Jahren. Somit erzielte Das Erste mit den Aufnahmen ordentliche zwölf Prozent Marktanteil.

Besonders gefragt waren die Bilder bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier sicherte sich das Programm 10,6 Prozent Marktanteil und landete somit zum Beispiel noch vor "Schlag den Star" von ProSieben. An die "Helene Fischer Show" im ZDF an Weihnachten reichten die Werte aber freilich nicht heran. Diese hatte dem ZDF damals mehr als 21 Prozent beschert.



Der Tagessieg beim Publikum ab drei Jahren ging am Samstag an das ZDF, denn 6,55 Millionen Menschen wollten sich eine weitere Folge des "Erzgebirgskrimis" nicht entgehen lassen. Der 90-Minüter sicherte sich somit tolle 25,3 Prozent Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Produktion angesichts von acht Prozent gut. Eine anschließend gesendete Wiederholung des 60 Minuten langen Krimis "Der Alte" hielt dann durchschnittlich noch 4,42 Millionen Personen vor den Geräten (18,3%). Bei den Jüngeren wurden 5,2 Prozent gemessen.

Auf wenig Interesse stieß im Ersten derweil das ab 23:20 Uhr ausgestrahlte "Ich will zum ESC" – die ersten beiden Episoden kamen insgesamt nur auf 4,7 und 4,8 Prozent Marktanteil und selbst bei den Jüngeren lagen die Werte im deutlich unterdurchschnittlichen Bereich: Bei 3,9 und 3,8 Prozent. Die ermittelte lineare Reichweite belief sich auf 730.000 und 540.000. Das Format steht auch in der Mediathek zum Abruf bereit und kann dort weiteres Publikum sammeln.

