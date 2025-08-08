Schon in Folge 6 von "Industry - Der Streaming-Podcast" standen die Ad-Tier der Streaming-Dienste im Blickpunkt - mit spannenden Insights von Karin Immenroth, Global Chief Data Officer der Mediaagentur Mediaplus. (Jetzt hier anhören). In Teil 2 des Deep Dives analysieren Hanna Huge und Andrea Zuska nun mit Netflix einen etablierten und mit Paramount+ einen im deutschen Markt noch recht neuen Ad-Tier Anbieter im Detail.

Wie sieht die Preis- & Produktstruktur der beiden Streamer aus? Welche Strategie liegt jeweils dem Ad-Tier zugrunde - und wie geht sie auf? Ergänzend testen die beiden die Produkte selbst: Welche Werbepartner begegnen ihnen dabei wie häufig - und in welchen Inhalten? Wie ist die Werbefrequenz und wie wirkt sie sich auf die Usage-Experience aus? Und: Fühlen sie sich eigentlich datenbasiert zielgenau angesprochen?

Kapitelmarken

0:00:55 Themen-Recap zu Folge 6

0:03:00 Ad-Tier Strategie im Wandel, MAUs, der Ad-Load im Fokus: Netflix

0:10:50 FAST Integration, Reichweite, Werbeformen: Paramount+

0:16:40 Die Konsumentenperspektive: YouGov Insights zu Ad-Tiers

0:23:20 Paramount+ im Test: Trailer, Capping, Treff(un)sicherheit

0:30:43 Netflix im Test: Werber-Vielfalt, Big Spender, (un)passende Umfelder

0:40:30 Strategische Einordnung