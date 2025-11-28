Das ZDF hat in den letzten vier Monaten mehrere sehr spannende Streaming-Cases umgesetzt. Dazu gehören die Lizenz-Kooperation mit Disney+ zu einem breiten Katalog von erfolgreichen ZDF-Inhalten, der Erwerb und die Veröffentlichung eines Blockbusters von Prime Video und eine spannende Serien-Kooperation mit Apple TV. Hanna Huge und Andrea Zuska versuchen im Podcast Industry das ganze von der wirtschaftlichen Seite zu betrachten - und haben zumindest für zwei der drei Cases auch entsprechende KPIs gefunden.
Timestamps
00:00:00 Q4 Buzz
00:02:35 Kann Disney+ mit dem ZDF Katalog neue Zielgruppen erreichen?
00:10:45 Fantasy-Blockbuster goes Streaming-Portal - mit welchem Erfolg?
00:21:20 Top-Brand stärkt Top-Brand: Qualitäts-Boutique trifft Breiten-Angebot
00:27:55 Nutzungszeit: ZDF Streaming-Portal im Benchmark
00:29:50 Unser Weihnachts-Endspurt
Weitere Infos und Links
Daten aus dem AGF SmartMeter und zu Programm-Marken in PDF-Form
AGF SmartMeter Verweildauern nach Plattform: September, Oktober