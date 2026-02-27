Der Walt Disney Konzern hat Anfang des Monats die Nachfolge von Langzeit-CEO Bob Iger geregelt. Welches Erbe treten Neu-CEO Josh D’Amaro und Chief Creative Officer & President Dana Walden ab März 2026 an? Andrea Zuska und Hanna Huge blicken im Rahmen der Beantwortung dieser Frage zurück auf die Disney-Renaissance der 80er & 90er Jahre unter Michael Eisner, auf Igers Erfolge als Builder & Buyer, sowie auf die Transformation des Konzerns durch Streaming, Werbe- und Kinokrise.

Im DWDL.de-Podcast "Industry" fragen sie: Welche Herausforderungen hat Disney auf der Ebene der IP Wertschöpfung? Welche Gründe hat die neue Kennzahlen-Intransparenz im Bereich Entertainment? Und schließlich: Könnte Disney vom Käufer zum Kaufobjekt werden?

Timestamps:

00:01:35 Alles neu macht der März: Disneys Ära D’Amaro beginnt

00:04:30 Die Ära Eisner: Disney-Renaissance

00:10:50 Die Ära Iger: Pixar-Revolution, M&A Transformation

00:19:30 The winner takes it all? Was für Walden gesprochen hätte

00:29:50 Neue KPI Intransparenz: Lineare Schwäche, Kino-Fragezeichen

00:36:00 Zukunfts- & IP-Szenarien: Vom Käufer zum potentiellen Kaufobjekt?