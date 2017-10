Zu wenig Geduld mit Autoren? "Eine Unverschämtheit!"

© DWDL

Mit der vierteiligen Videoreihe "Serienreif!" stellt DWDL.de Drehbuchautoren ins Rampenlicht. Die kreativen Köpfe hinter deutschen TV-Serien sprechen über ihre Arbeit. In der ersten Folge: die Macher von "Alarm für Cobra 11" und "Bad Cop".



01.10.2017 - 16:00 Uhr von Torsten Zarges 01.10.2017 - 16:00 Uhr

"Nerven behalten!", sagt Claudia Kratochvil auf die Frage, was TV-Sender und Produzenten im Umgang mit Autoren besser machen könnten. "Ich habe das Gefühl, dass Autoren manchmal zu schnell ausgetauscht werden. Das finde ich echt eine Unverschämtheit." Umgekehrt hielten allerdings auch manche Kollgen zu lange an Stoffen fest, gibt die Headautorin und Producerin der neuen RTL-Serie "Bad Cop – kriminell gut" zu bedenken. Mehr Gehör speziell für junge Autoren fordern Andreas Brune und Sven Frauenhoff, die beiden Headautoren des Action-Klassikers "Alarm für Cobra 11".

Drehbuchautoren stehen bekanntlich oft im Schatten. Nicht so bei der neuen Talkreihe "Serienreif!", die das Medienmagazin DWDL.de in Zusammenarbeit mit RTL produziert hat. Einige der spannendsten deutschen Serienmacher sprechen in vier Folgen über ihre Arbeit und ihre Leitlinien, über die Herausforderungen spezieller Genres oder das Zusammenspiel mit ihren Auftraggebern. In der ersten Folge geht es um Crime-Serien und um die "Cobra 11"- und "Bad Cop"-Macher.

"Wir diskutieren regelmäßig, wo wir mit der 'Cobra' hinwollen: Wie viel Comedy können wir machen, ohne dass es zu albern wird? Wie viel Thriller können wir machen, ohne dass es zu dunkel wird?", erläutert Andreas Brune im Gespräch mit DWDL.de-Chefreporter Torsten Zarges. Claudia Kratochvil, deren "Bad Cop" im Anschluss an "Cobra 11" läuft, hat ihren Autoren verboten, Verfolgungsjagden in die Drehbücher zu schreiben. "Da können wir nur abstinken." Wie Kratochvils Wahlheimat USA ihren Blick auf die deutsche Serienlandschaft beeinflusst, welche Aufgabenverteilung das Autorenduo Brune/Frauenhoff pflegt und ob es zu viel Krimi im TV gibt – das alles sehen Sie in der ersten Folge von "Serienreif!".

Die Gäste und ihre Serien:

Claudia Kratochvil beginnt ihre Laufbahn als Pressesprecherin für "Cats" und "Das Phantom der Oper", geht dann als Moderatorin und Autorin zu Sat.1 und später zu Spiegel TV. Auf zwölf Jahre im Journalismus folgt der Sprung ins Fiktionale. Zunächst betreut sie als freie Producerin deutsche Fernsehfilme, wechselt dann ins Drehbuchfach. Außerdem macht sie sich einen Namen als Romanautorin, u.a. mit der Liebesgeschichte "Kiss me, Kat", die als Sat.1-Zweiteiler "Miss Texas" verfilmt wird. Die RTL-Serie "Männer! Alles auf Anfang" ist ihr erstes Projekt als Writing Producer, 2016 folgt "Bad Cop", wieder gemeinsam mit Talpa Germany. Claudia Kratochvil lebt in ihrer Geburtsstadt Hamburg und mit zweitem Wohnsitz in Denver, Colorado.

Andreas Brune und Sven Frauenhoff sind seit 2013 gemeinsam als Headautoren für die von action concept produzierte RTL-Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" tätig. Schon davor schrieben die beiden im Team zahlreiche Drehbücher für Serien und Fernsehfilme, u.a. "SOKO Köln" (ZDF, Network Movie), "Letzte Spur Berlin" (ZDF, Novafilm), "Indisch für Anfänger" (Sat.1, action concept), "Hammer & H(e)art" (ProSieben, action concept) oder "Perfect Hideout" (Zeitsprung Pictures).

